Chadwick Boseman sería el tercer actor en alzar un Óscar póstumo

CIUDAD DE MÉXICO.- Con "La madre del Blues" (Ma Rainey's Black Bottom), Chadwick Boseman ha hecho historia dentro de las entregas de premios; al conseguir varios galardones póstumos a Mejor Actor.

Así se alzó con el Critics' Choice Awards, Golden Globes, SAG Awards, entre otros, gracias a su trabajo en la cinta en la que acompaña a Violada Davis.

Boseman podría repetir el triunfo en los Óscar este domingo y convertirse en el tercer actor en conseguirlo (el segundo como Mejor actor) luego de su fallecimiento.

Actores que han ganado el Óscar póstumo

En 2008, Heath Ledger fue honrado de forma póstuma como actor de reparto por "El caballero de la noche" mientras que en 1976 fue para Peter Finch como Mejor actor por "Network".

Y es que el talento de Boseman a sus 43 años ya estaba más que confirmado, gracias a su trabajo en "Black Panther" ("Pantera Negra").

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", dijo su familia al momento de su muerte en un comunicado.

Pero el trabajo de Boseman es más que como el superhéroe de "Wakanda" de "Black Panther" (una de las cintas de superhéroes más exitosas y aplaudidas por la crítica).

Chadwick Boseman y su carrera

Nacido en Anderson, Carolina del sur el 29 de noviembre de 1976; Boseman falleció en Los Ángeles el 28 de agosto del 2020 de cáncer de colon y luego de una lucha que llevó en privado contra la enfermedad diagnosticada por primera vez en 2016.

Aunque se habría casado un en 2019 con Taylor Simone Ledward (su novia desde 2015) no tuvo hijos. Si bien comenzó su carrera con apariciones en series como "La ley y el orden" también protagonizó filmes honrando a la comunidad afroamericana como "42" (2013) sobre la vida del primer jugador de beisbol negro que llegó a las ligas mayores, Jackie Robinson.

Un año después protagonizó "Get on Up" (2014) dando vida al padrino del soul, James Brown. Mientras que en 2017 en "Marshal", interpretó a Thurgood Marshall, primer Juez afroestadounidense de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Entre sus últimos trabajos estuvieron "Da 5 bloods" de 2020 y dirigida por Spike Lee y un año antes "21 bridges".