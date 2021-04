Chance The Rapper, tendencia en redes por su 28o. cumpleaños (fotos)

Chance The Rapper se convirtió en tendencia en las redes sociales después de las numerosas felicitaciones que recibió de sus fans por su cumpleaños número 28.

Happy birthday to my favorite guy! You already know the vibes! Have a amazing day dude! I hope the gift, video, letters and everything from gforce makes you feel as special as you are to us! #2070 Club 🤸🏽‍♂️💋 @chancetherapper pic.twitter.com/8BAUTD9Pxw — Princess ✨ (@TheMermaidTM) April 16, 2021

Chancelor Jonathan Bennett (Chicago, Illinois, 16 de abril de 1993), más conocido por su nombre artístico, Chance The Rapper, es un rapero, cantante y compositor estadounidense, productor, actor y filántropo del barrio de West Chatham, Chicago, Illinois.

Happy Birthday, @chancetherapper 😭❤️✨ Im so thankful to have had the opportunity to get to know you a bit this year. I hope year 28 is your best yet 🏠👟 can’t wait to see what you create! pic.twitter.com/15O6wTWCLA — ellie ✨ (@ellellcoolj_) April 16, 2021

Salta a la fama

El joven rapero de Chicago saltó a la fama después de una serie de compilados aclamados, incluyendo Acid Rap, en 2013.

En diciembre del 2013 colaboró en la canción de Justin Bieber Confident, que subió al puesto número 41 en la lista Billboard.

Anointed is the word https://t.co/KH9EDWw3N7 — Chance The Rapper (@chancetherapper) April 13, 2021

En 2017 ganó tres premios Grammy luego del lanzamiento del aclamado álbum Coloring Book.

Playlist de Michelle

En enero del año pasado, Michelle Obama, esposa del expresidente estadounidense, Baraka Obama, compartió su lista de canciones preferidas entre las que incluyó temas de Cardi B, Bruno Mars y Ed Sheeran.

En la lista de reproducción de 35 temas favoritos que la carismática abogada registró incluyó a “Cross Me“, de Ed Sheeran con Chance the Rapper & PnB Rock. Además, “Soulmate“, de Lizzo, “Press“, de Cardi B, “Apeshit“, de The Carters y “Perm“, de Bruno Mars, y “Cross Me“.

Antes del éxito

Lanzó su primer mixtape, llamado 10 Day, durante una suspensión de 10 días de la escuela.

Chance The Rapper fue incluido en la lista de la revista XXL de los postulados de la clase de primer año del 2013, con la intención de honrar a los mejores MC en ascenso.

"Happy Birthday" is looking like our "Favorite Song" today! 🎶 Happy birthday to Chicago's own @chancetherapper! pic.twitter.com/7qhfiEhWUY — Do312 (@Do312) April 16, 2021

Vida familiar

Sus padres apoyaron su decisión de convertirse en un rapero.

Su hermano menor es el rapero Taylor Bennett. Tiene dos hijos Kensli y Marli Bennett, fruto de su matrimonio, en 2019, con Kirsten Corley, su novia de la preparatoria.

El ya famoso rapero afirmó que The College Dropout de Kanye West fue el primer álbum de hip-hop que escuchó.