Charlie McDowell, novio de Lilly Collins y ex pareja de bellas actrices

MÉXICO.- Este viernes, Charlie MacDowell se volvió tendencia al anunciar su compromiso con la bella actriz Lily Collins. Las fotos en su Instagram en las que sobresalía el anillo fueron las encargadas de causar miles de reacciones entre los seguidores de la actriz. Sin embargo, una pregunta prevaleció entre los internautas: ¿Quién es el novio de Lilly Collins? Te explicamos.

La hija de Phil Collins y MacDowell están saliendo desde hace poco más de un año y, como ella, tiene padres famosos y ex novias famosas también.

La historia de Lilly Con Charlie

No es claro cuándo empezó la relación de esta pareja, pero se confirmó cuando McDowell visitó a Lilly en el set de “Emily in Paris” en agosto del año pasado.

En las veces que han sido fotografiados en público, ninguno de los dos ha ocultado su relación y comparten una mirada a su relación en redes sociales.

¿Quién es Charlie McDowell?

Charlie McDowell pertenece a una familia de renombre dentro de la industria del cine. Su padre es Malcolm McDowell, protagonista de clásicos como La Naranja Mecánica y Calígula. El arte también viene de parte de su madre quien es nada más y nada menos que Mary Steenburgen, la actriz ganadora del Óscar que aparece en Back to the Future III.

A pesar de que la sangre de artista corre por sus venas, el novio de Lilly Collins le dio un giro a su vida, pues es director de cine y ha estado detrás de los proyectos The One I Love y The Discovery.

Las novias famosas de Charlie McDowell

Aunque ahora Charlie McDowell y Lily Collins dieron el gran paso hacia la boda, el director tiene en su registro una lista de novias entre las que se encuentran algunas de las actrices más bellas de Hollywood.

Charlie McDowell y Rooney Mara

La relación entre McDowell y Rooney Mara, ahora pareja de Joaquin Phoenix) duró seis años, de 2010 a 2016.

Charlie McDowell y Hillary Duff

Hillary fue otra de las actrices con las que estuvo vinculado.

Charlie McDowell y Emilia Clarke

La protagonista de Game of Thrones, Emilia Clarke, confirmó que estaba en una relación con McDowell que casi fue secreta.