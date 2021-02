Charly Zúñiga se abre camino

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El cantante mexicano Charly Zúñiga tiene bien trazado el camino que seguirá en 2021, aunque bien sabe que la pandemia aún golpea la industria musical.

El intérprete de “Por nada cambiaré”, exparticipante de “La Academia”, luce propositivo aun en este panorama, y dice que no dejará de sacar canciones.

“Se habla mucho de que la pandemia paró a la industria, pero veo las cosas con buena cara, también nos ha permitido sacar música nueva”, dijo el joven exponente, que el año pasado lanzó su tema “Con permiso”.

El cantante matamorense señaló que su actual carta es “Por nada cambiaré”, composición de Luis Garza León, quien le confesó que estaba guardando esa canción para un gran exponente.

“Él me dijo que quería ofrecer ese tema a alguien de renombre, pero regresó y me dijo ‘esa canción es tuya’, y pues yo me siento enamorado desde hace años de esa canción, desde que estaba con pura guitarra y voz, y ahora quedó increíble con un bonito arreglo de norteño”, expuso el artista.