Chayanne abre segunda fecha de concierto en Mérida

🔥 ¡DEBIDO AL ÉXITO OBTENIDO SE ABRE NUEVA FECHA! 🔥 Citibanamex y OCESA presentan al astro latino considerado como uno de los mejores intérpretes y bailarines de la historia musical: @chayanne 🕺🏻 Debido al éxito y a la gran demanda de boletos se abre una nueva fecha para disfrutar al boricua, el próximo 6 de marzo a las 20:30 horas en Coliseo Yucatán, como parte su nueva gira “Desde el Alma Tour”. La preventa Citibanamex se realizará el 24 y 25 de enero a las 11:00 am, y la venta al público general el 26 de enero, a la misma hora, a través del sistema www.eticket.mx y en los siguientes puntos: 📍Taquilla de Coliseo Yucatán 📍Gran Chapur Norte 📍Gran Chapur Centro (sobre la calle 63) 📍Very Sexy Altabrisa (de 2:00 a 7:00 pm) 📍Music Club (frente a la glorieta del Pocito) Los precios son los siguientes: 💵 Ruedo VIP: $3,800 💵 Ruedo Platino: $3,400 💵 Gradas Primer Nivel: $2,600 💵 Gradas Segundo Nivel: $1,400 💵 Gradas Segundo Nivel Lateral: $800 *Precios NO incluyen cargos por servicio. ☎ Informes: 9-41-01-08 🎊 ¡Adquiere tus boletos y no te pierdas esta gran fiesta! 🎉 #ChayanneEnColiseo #DesdeElAlmaTour