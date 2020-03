Chayanne se une a los cantantes que cancelan conciertos

MÉXICO.— El incremento de casos registrados por coronavirus ha provocado la suspensión y cancelación de eventos masivos en todo el mundo, hechos que han afectado las agendas de artistas internacionales como Chayanne, The Strokes y Billie Eilish.

El cantante puertorriqueño Chayanne ha decidido cancelar de momento su tour "Desde el Alma" y recalcó la prioridad que tienen la salud de él y de sus seguidores.

Eimer Figueroa, nombre real del artista, lanzó un comunicado en redes sociales en el que escribió:

"Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos, no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos".