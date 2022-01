El chef Herrera confirma su despido de TV Azteca; asegura que no le avisaron de la decisión

El chef Herrera confirma su salida de TV Azteca.-Foto de internet El chef Herrera confirma su salida de TV Azteca.-Foto de internet El chef Herrera confirma su salida de TV Azteca.-Foto de internet El chef Herrera confirma su salida de TV Azteca.-Foto de internet El chef Herrera confirma su salida de TV Azteca.-Foto de internet ❮ ❯

A través de un comunicado en redes sociales fue que el chef Adrián Herrera confirmó los rumores sobre su despido de MasterChef y por supuesto de TV Azteca. Asimismo aseguró que no se enteró de la mejor manera pues la televisora no le informó de dicha decisión. Aquí los detalles.

"Es una lástima": chef Herrera sobre su despido de TV Azteca

Tanto en Instagram como en Facebook el chef Herrera publicó dos fotos con un texto en el que explicaba la sorpresa que se llevó al enterarse de su despido, pues asegura que la noticia le llegó a través de los medios de comunicación y no a través de la propia empresa, lo cual considera "inconcebible" después de 9 temporadas y 6 años al aire con MasterChef México y sus diferentes versiones.

"Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto", indicó.

Cabe mencionar que en la primera imagen se puede apreciar el logo de MasterChef roto y tirado mientras que en la segunda el tatuaje que se hizo en honor a dicho programa.

Fueron el Chef Herrera, el chef Benito Molina y la chef Betty Vázquez quienes se ganaron el cariño del público a través de sus críticas, que aunque a veces causaron polémica y críticas, fue justamente eso lo que volvió al trío icónico de la televisión mexicana y también de la cocina de MasterChef.

Desafortunadamente, hace tan solo unos meses salió Anette Michel de TV Azteca y en su lugar entró Rebecca de Alba y en 2020 fue el chef Benito Molina quien decidió abandonar el proyecto, por lo que del elenco original solo queda la chef Betty Vázquez quien estará acompañada de el repostero José Ramón Castillo.

MasterChef Latino, el próximo proyecto del chef Herrera

En el texto, también agradeció al equipo de producción e indicó que la gente podrá disfrutar de sus ocurrencias como juez en MasterChef Latino, el cual pronto se estrenará en Estados Unidos, asimismo seguirá trabajando en sus proyectos editoriales y en sus restaurantes. Asimismo, aseguró que MasterChef siempre será parte de su historia y eso nadie lo borrará.

