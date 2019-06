“Chernóbil” no tendrá segunda temporada pero si un filme

Kiev/Moscú (EFE).- A pesar del gran éxito de “Chernóbil” y el entusiasmo de los espectadores por conocer más de la historia, no habrá una segunda temporada.

“Es importante parar a tiempo. Narramos la historia lo mejor que pudimos”, dijo Craaig Mazin, productor y creador de la miniserie.

No descartó que Europa del Este vuelva a aparecer en alguna de sus producciones pero aún no tiene planes. “En lo que respecta a Chernóbil, ya dije todo lo que quería decir”, añadió.

A la pantalla grande

Ahora la historia dará un brinco a la pantalla grande, de la mano de Danila Kozlovski, quien trabaja en un filme.

El director ruso explicó que no le asustan las comparaciones y respeta mucho el trabajo realizado por Craaig. “A mí eso no me asusta, porque tenemos un enfoque completamente diferente, otras tonalidades y otra forma de contar esa historia“, indicó.

El largometraje narra la historia de una brigada formada por un jefe de turno y dos ingenieros que deben descender a una de las salas inundadas de la central accidentada para evitar una segunda explosión del reactor.

Se trata del segundo proyecto ruso sobre Chernóbil, ya que el país finalizó en mayo la grabación de una serie cuyo estreno se espera el próximo otoño.

