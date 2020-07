Chiquis Rivera da positivo al Covid-19

No sabe si fue su esposo la vía del contagio, bromea

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Chiquis Rivera por medio de Instagram dio a conocer que ella y su esposo dieron positivo a Covid-19.

La hija de Jenni Rivera confesó que se realizó la prueba en cuatro ocasiones por precaución, la primera de ella fue por que quería ver a su abuela y quería saber si se encontraba bien antes de acudir con su familiar, en dicha ocasión el resultado fue negativo.

Sin embargo, la cantante volvió a realizarse ayer el examen para popder ir a trabajar a San Diego, California, el fin de semana.

“Me quedé en un hotel, quise tomar precauciones, me hice el test ayer y hoy me llegaron los resultados y pues sí, tengo Covid-19. En lo que cabe me siento bien, solo un poco cansada. No tengo calentura, lo único es que cuando pruebo no me saben las cosas...”, comentó.

Chiquis Rivera también quiso mandar un mensaje a sus seguidores al decir que el coronavirus es real y pide que se cuiden mucho.

“Quiero decirles que esto sí es real y es que la verdad es que yo nunca pensé que me iba a dar, la verdad no, porque uno toma las precauciones, me pongo los guantes, el cubreboca... “, aseguró.

También reveló que su esposo Lorenzo también salió positivo, pero confesó en broma que a lo mejor él la contagió, ya que cuando lo vio le dio unos besos, pero que ya traía dolor de garganta.

“La verdad es que no sabemos dónde o cómo se nos pegó esto, pero les digo que esto es real, por eso tomen precauciones. Esta es la cuarta vez que me hice la prueba, en las tres primeras salió negativo y en esta cuarta ya salió positivo”, explicó.