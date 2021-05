Chiquis Rivera presume esbelta figura; filtran foto de visita a un cirujano

La hija de la "Diva de la banda" compartió con sus seguidores consejos de cómo perder peso, pero una foto filtradas indicarían que no ella no los siguió.

LOS ÁNGELES.— Chiquis Rivera presumió en redes sociales su torneada cintura con un sensual baile, sin embargo su publicación solo generó la crítica porque supuestamente se habría practicado una cirugía para moldear su figura.

¿Una silueta de remedio casero o hecha por el cirujano?

La cantante publicó un vídeo en el que se le ve moviendo las caderas, de hecho, insinuó que era similar al de la cantante colombiana Shakira.

Aunque en un principio causó gran conmoción por su delgadez y modo de contonearse, en cuestión de horas comenzó a surgir la idea de que su nuevo cuerpo proviene de una operación estética.

Debido a la gran cantidad de comentarios sobre lo diferente que se ve su silueta, Chiquis detalló que su reducción de medidas provino de un remedio casero: tomar todas las mañanas agua caliente con limón para quemar calorías y hacer ejercicio.

"Miren, por eso mi cintura está llegando", aseguró para añadir que también consume suplementos alimenticios para bajar de peso.

Pese a la explicación "detalla" que dio la cantante, el programa "Suelta la Sopa" la desmintió, pues en el se dijo que Chiquis recientemente visitó al cirujano plástico Víctor Gutiérrez, quien compartió una imagen al lado de la joven.

Si bien, en la foto no se indica que hacía la cantante en el consultorio, fans aseguraron que su reducción de tallas se debía al trabajo del especialista.

Chiquis se aumentará el busto

La polémica tras la filtración de foto de Chiquis con un cirujano plástico provocó que la joven aclarará que hacía con el especialista.

Fue así que a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la joven negó que se haya realizado una liposucción, pero aseguró que se colocará implantes de seno.

“Ahorita están diciendo que porque me vieron en una foto con un doctor en Tijuana, dicen que me hice cirugía. No tengo que fingir. A la gente que vio esa foto con el doctor no fue porque me hizo una lipo, no. Es porque me voy a hacer las boobies. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arregla un poquito las boobies porque quiero y es mi vida”, dijo la hija de Chiquis Rivera.

"Se los juro que he estado comiendo bien, hago mucho ejercicio; 5 veces a la semana y mi agua de limón y mis vitaminas [...] Todo eso me ha ayudado muchísimo y pues mi cinturita es porque he trabajado para obtenerla”, agregó Chiquis Rivera.

