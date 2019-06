Chloë Grace Moretz podría ser ‘Gatúbela’ en la nueva película de ‘Batman’

La actriz Chloë Grace Moretz, sería quien tomaría el papel de Gatúbela en la nueva película de ‘Batman’ de Matt Reeves, así lo dice el sitio We Got This Covered.

No sería su primera vez en una película de súperheroes

Tras confirmarse que Robert Pattinson será el nuevo Batman; el sitio que da mucho peso a la información de series y películas de superhéroes, informa que la estadounidense de 22 años es la principal opción para ser la siguiente “Catwoman” (Gatubela).

Anteriormente el papel de Gatúbela había sido interpretado por Michelle Pfeiffer, Halle Berry y hasta Anne Hathaway.

Y muchos podrían pensar en sí Chloë estaría lista para ser la nueva Gatubela. La respuesta es sí, ya que Grace Moretz ya ha participado en cintas de superhéroes; ella fue quien interpretó a Hit-Girl en las películas de Kick-Ass.

Hasta el momento, todo se mantiene en rumores, pues ni Warner Bros. ni Matt Reeves han dicho algo oficial.

Otro rumor más es que, según en este filme, Batman (Robert Pattinson) se enfrentaría al menos a seis villanos en su primera cinta en solitario, comenzando por Gatúbela con Chloë Grace Moretz, que estaría acompañada por el Acertijo, el Pingüino, Dos Caras, el Espantapájaros y Luciérnaga.- Redacción Megamedia

