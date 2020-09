Choi Siwon aclara el detrás de una polémica fotografía

Choi Siwon, integrante del grupo de K-Pop Super Junior y Embajador Regional de Unicef en Corea del Sur, utilizó sus redes sociales para aclarar que su intención al compartir una imagen al lado del embajador de Israel no era política.

I know there has been some discussion on the photo I uploaded recently.

I had been invited to a cultural exchange event and that’s where the photo was taken

To avoid any over-interpretation and confusion, — Siwon Choi (@siwonchoi) September 23, 2020

“Sé que hay una discusión detrás de la discusión detrás de la foto que compartí recientemente. Me invitaron a un intercambio cultural y ahí es donde se tomó la foto".

I want to tell you that there is absolutely NO political meaning nor any political intention behind this photo.

I hope there are no misunderstandings.



Best regards,



Siwon Choi — Siwon Choi (@siwonchoi) September 23, 2020

"Para evitar cualquier sobreinterpretación y confusión, quiero decirles que no hay una intención política, ni ningún interés político detrás de la foto. Espero no haya malentendidos”, escribió el cantante y actor en Twitter.

Reacciones ante las palabras de Siwon

Si bien su publicación ya cuenta con más de tres mil respuestas, algunas mostrándole su apoyo luego de los comentarios de odio que recibió; otros internautas mantienen su postura sobre que Choi Siwon, como embajador en favor de la niñez, no debería sostener estos encuentros “con un país que asesina niños palestinos”.

Otros le sugirieron simplemente eliminar la foto.

Okay thank you for the explanation. Please learn a lesson about this. Be thoughtful to post about everything. People wont talk if you dont posted. — Alex (@mizminxe) September 23, 2020

So just delete that post and apologize — Muchu (@Muchu58147420) September 23, 2020

I'm sorry you had received so much bad and hate comments from people who misunderstands you. I believe in you and keep supporting everything you do. Love you♡ . Keep conquer the world with Love ♡ — ▶Monix☕💙 #Bad_Blood (@monixsu) September 23, 2020

Como se informó anteriormente, la relación entre de Israel y Corea del Sur es un lazo fuerte que tiene que ver con situaciones políticas que los relacionan con sus propios conflictos internos. Por un lado Israel con Irán, mientras que por el otro Corea del Sur con su hermana del Norte.

Choi Siwon es un cantante, actor y modelo, nacido en una familia cristiana protestante. Es precisamente su educación familiar la que ha destacado en gran parte de su carrera.

En su labor altruista y como embajador de Unicef ha participado en varias campañas para recaudar fondos en favor no solo de la educación sino también contra la hambruna infantil.