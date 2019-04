Chris Evans: “Realmente quiero hijos”

El actor revela su deseo más íntimo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actuación de Chris Evans como Capitán América en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel lo han vuelto uno de los famosos por las que las fanáticas han suspirado al verlo desde “Capitán América: El primer vengador”, en 2011.

Más allá de la fama, el corazón de la estrella quiere el calor de una esposa e hijos.

En entrevista con Men’s Journal el intérprete reveló detalles sobre su vida privada a un año de su separación de la actriz y comediante Jenny Slate.

El actor dijo que está en busca de una nueva novia, pero también de otras actividades muy lejanas de las que hace como héroe.

“Realmente quiero hijos. Me gustan las cosas ordinarias y estar en casa. Quiero una esposa. Quiero hijos. Quiero una boda. Quiero tallar calabazas y decorar árboles de Navidad y otras cosas como esas”, aseguró el actor en la entrevista.

Chris Evans dijo que interpretar al Capitán América lo convirtió en un hombre mejor, pues tras encarnar a un personaje tantos años se da cuenta de los paralelismos entre la ficción y la realidad. También habló sobre el desafío de su personaje, pues habla de una integridad y fortaleza moral.

Reveló que la actriz y cantante Jennifer Lopez ha sido uno de sus mayores “crush” y cuando la conoció sólo se la pasaba pensando: “no seas molesto, no seas molesto. Cállate, Chris. Cállate. No seas un imbécil. No digas nada porque no sabes qué decir”.