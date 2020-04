Chris Evans revive el “love you 3000” para felicitar a Robert Downey Jr

EE.UU.— Hoy es el cumpleaños de Robert Downey Jr, famoso actor que interpretó a Tony Stark, el hombre dentro del traje de "Iron Man" y que se convertiría en un personaje entrañable de las películas de Avengers.

Chris Evans otro de los que también forman parte importante del universo Marvel, dejó ver que la unión entre superhéroes va más allá de la ficción.

Con motivo del cumpleaños de Robert Downey Jr, "El Capitán América" emitió una felicitación muy especial, la cual logró conmover y miles de fans.

De la forma más Avenger posible, Chris Evans, le deseó un feliz cumpleaños al intérprete de Iron Man, y aunque el mensaje fue sencillo, logró conmover a muchos fans de Marvel.

Chris Evans, decidió complementar su mensaje de cumpleaños con uno de los diálogos más tiernos de la película 'Avengers: Endgame':

Happy birthday to one of my absolute favorites! Love you 3000, @RobertDowneyJr pic.twitter.com/xkJmOivAdw