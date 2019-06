Chris Evans, una “víctima” más del encanto de Keanu Reeves

Este 2019 parece ser un gran año profesional para Keanu Reeves, luego de que en mayo pasado presentara “John Wick 3”, tendrá una participación especial en el vídeojuego “Cyberpunk 2077” y pronto su voz se escuchará en la versión en inglés de “Toy Story 4”.

En redes sociales se comparten múltiples historias sobre Keanu, uno de los actores más populares y queridos en el medio. Muchos destacan su sencillez (como el hecho de viajar en transporte urbano) y carisma, así como su calidad como actor.

Ahora, otro de los actores más populares en el cine también ha manifestado su admiración por el intérprete de John Wick.

If they just released 2 hours of this and called it Toy Story 4, I’d probably still see it at least twice in the theaters. https://t.co/5vCNWB090l