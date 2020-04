EE.UU.— El actor Paul Rudd está cumpliendo años, y pese a que el actor que interpreta a “Ant-Man” acaba de llegar a los 51, los años parecen no pasar sobre él.

Es precisamente su apariencia juvenil, lo que inspiró a Chris Evans, a realizar de nueva cuenta una divertida felicitación de cumpleaños.

Con cada cumpleaños del actor Paul Rudd, es común leer bromas sobre su aparente poder de no envejecer, pues es inevitable no notar que el actor pese a sus años, siempre mantiene una apariencia juvenil.

Con motivo de su cumpleaños, su amigo y compañero en el universo Marvel, Chris Evans, compartió una felicitación en la que resaltó la inevitable broma sobre su capacidad para no envejecer.

A tono de broma el “Capitán América” aseguró que Rudd no celebra 50 años, sino el aniversario de sus 30 años: evidentemente, porque esa parecería ser su edad.

Happy Birthday to another favorite of mine, Paul Rudd!! Enjoy celebrating the 21st anniversary of your 30th birthday(since that’s clearly the year you stopped aging)!! pic.twitter.com/uf3S9vTVyZ