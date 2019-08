Chris Hemsworth revela su sentir tras “Avengers”

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la producción de “Avengers: Endgame”, película que finalizó con una era cinematográfica en Marvel Studios, el actor Chris Hemsworth sintió miedo a estar desempleado, según contó en el podcast Men’s Health Strenght Sessions.

Después del tour promocional de los Avengers tuve un momento real en el que dije: ‘Oh, ¿y ahora qué? Estoy sin empleo’. Pero después pensé: ‘Este es el problema. Si sigues mirando hacia adelante sin disfrutar el ahora, entonces simplemente te lo vas a perder”, dijo el actor.

El australiano, de 35 años, decidió entonces que enfocaría su presente en cuidar y disfrutar a esposa, la actriz española Elsa Pataky, y a sus hijos, Indian Rose, de 7 años, y los gemelos Tristan y Sasha, de 5 años.

“Ahora mismo estoy en casa y aquí me voy a quedar. Me voy a tomar libres los siguientes seis meses para pasar tiempo con mis hijos y mi esposa. Me dedicaré a preparar la comida y a llevar a los niños a la escuela y recogerlos”, añadió.

A su vez, la estrella de producciones como “Los Cazafantasmas” y “Hombres de Negro: Internacional”, contó que usará su tiempo libre para supervisar la construcción de su nueva casa, en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia.

“Le dije a mi esposa que me tomaría un descanso para estar más pendiente de las obras de mi casa. Es posible que extienda este tiempo hasta doce meses sólo para estar aquí y poder implicarme más”, comentó el actor australiano.