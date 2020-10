Chris Pratt es atacado; los Avengers salen a su defensa

Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., fueron dos de los actores que defendieron a Chris tras ser atacado por no acudir a evento.

EE.UU.— Luego de que Chris Pratt fuera duramente criticado por no participar en una campaña de recaudación en apoyo al candidato Joe Biden en la que parte del elenco de los Avengers estaría presente, los actores Mark Ruffalo y Robert Downey Jr., han salido en su defensa.

A través de redes sociales, los actores que interpretan a "Hulk" y "Iron Man" respectivamente, expresaron su rechazo a los comentarios negativos que se han desatado contra Pratt a quien se quiere "cancelar" por este hecho.

"Todos ustedes, Chris Pratt es un hombre sólido. Lo conozco personalmente, y en lugar de lanzar calumnias, miren cómo vive su vida. Él sólo no es abiertamente político como regla, esto es una distracción. Mantengamos la mirada en el premio, amigos, estamos cerca ahora", escribió Ruffalo.

You all, @prattprattpratt is as solid a man there is. I know him personally, and instead of casting aspersions, look at how he lives his life. He is just not overtly political as a rule. This is a distraction. Let’s keep our eyes on the prize, friends. We are so close now.