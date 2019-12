Christian Chávez confiesa lo duro que fue revelar sus preferencias

México (Notimex).- Christian Chávez una vez más abrió su corazón para hablar sobre las dificultades que enfrentó tras revelarse sus preferencias sexuales y cómo fue objeto de críticas.

A 13 años de esa confesión, Chávez se sobrepuso y puede hablar de su experiencia desde otra perspectiva y acompañar a otros para que superen las dificultades; en su momento el actor también atentó contra su vida.

Christian Chávez, quien abiertamente ha declarado su homosexualidad, reconoció que aprecia que hoy en día exista inclusión y se promueva el respeto y la tolerancia.

El actor ofreció una charla en el marco de las actividades de la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos; el brazo educativo de la organización de derechos civiles de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) más grande de los Estados Unidos.

Dicha fundación lanzó la tercera edición de HRC Equidad MX: Programa Global de Equidad Laboral, la encuesta anual que evalúa la inclusión LGBT en los centros laborales dentro de las principales empresas mexicanas y multinacionales.

En ese marco, Christian Chávez compartió su satisfacción por este compromiso que cada vez más compañías tienen, además de que agradeció la invitación para abrir las actividades, pues “es una experiencia que no sólo me sirve para compartir sino que también me sana”.

