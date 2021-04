Christian Nodal celebra "Botella tras botella", su nuevo éxito (vídeo)

Christian Nodal volvió a ponerse en boca de todos, luego de que la madrugada de hoy viernes 23 de abril sorprendió a sus seguidores al lanzar la canción “Botella tras botella”.

El tema de inmediato se hizo tendencia ya que es una canción más que esperada por los amantes de su música.

Quien se va a empedar hoy escuchando botella tras botella? — NODAL (@elnodal) April 22, 2021

Nodal y rapero

La melodía cuenta con la colaboración del rapero mexicano Gera MX, lo que impulsó aún más el sencillo, que en cuestión de horas superó los seis millones de reproducciones.

Además, se ganó más de un millón de me gusta en en la plataforma de Youtube, publicó mediotiempo.com.

Qué rolón "Botella tras botella" la nueva canción de Christian Nodal y Gera MX 🔊🎶



Si me llegó 🙁



“Me dicen wey ya la tienes que superar, pero yo no puedo...”



pic.twitter.com/028mwr5kNa — Edward Salinas (@_EdwardSalinas) April 23, 2021

Como se informó, días atrás se lanzaron extractos de la melodía en las redes sociales del cantante, como sucedió en TikTok donde logró tener un gran impacto.

Voy a cantar botella tras botella con mi carnal gera en el concierto global por si a alguien le interesa... — NODAL (@elnodal) April 14, 2021

Amor fallido

La nueva canción de Christian Nodal hace referencia a una relación amorosa fallida, aunque con el fin de destacar que una de las parejas no logra superar a su ex.

En el vídeo se puede ver a al cantante acompañado por más hombre como si estuvieran de fiesta y disfrutando de las bebidas.

Copla de la canción de Nodal

“Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”, se oye en la canción.