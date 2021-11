Hace unos días salió a la luz que Christian Nodal estaba pasando por una situación complicada con su disquera "Universal", pues según varios reportes, el cantante y su música estaban siendo vetados de distintas plataformas. Sin embargo, con la finalidad de aclarar toda esta situación, el cantante salió a dar la cara y arremetió en contra de la famosa casa disquera.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el compositor de "Adiós amor" salió explicar todo lo que estaba pasando respecto al problema que tiene actualmente con la"Universal Music Group".

"Muchos de mis fans están muy preocupados por todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera, estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal... Es imposible que estén cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas sean denegadas, No existe tal veto, es falso".-mencionó el compositor

Cabe mencionar que dicha disquera mencionó hace unos días que ningún medio de comunicación, promotora de eventos o plataforma de reproducción, artista o empresario, podría “tocar” a Nodal. Es decir, su imagen, canciones y vídeos no podrían ser divulgados, distribuidos, comercializados, explotados y/o vendidos.

“Tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal, que era vetarme de todas partes. Yo no tengo ningún contrato con ellos vigente, no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a la mala." aclaró Nodal en su publicación.