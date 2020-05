Christian Nodal emociona a sus fans con el lanzamiento de “Ayayay!”

MÉXICO.— El cantante mexicano Christian Nodal lanzó su nuevo material discográfico Ayayay!, una producción conformada por siete cortes musicales, entre ellos los sencillos "Amor tóxico" y "Se me olvidó".

Hace dos meses el sonorense estrenó el primer sencillo de dicho disco, junto con su respectivo video musical.

17minutos y 58 segundos de emociones mezcladas gracias a Christian Nodal pic.twitter.com/l7PWOnThO4 — mara; 𝒆𝒔𝒕𝒐𝒚 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒊 (@gressrival) May 29, 2020

Más estrenos

Nodal acompañó el estreno del álbum con el video musical de "Amor tóxico", que narra la historia de una pareja disfuncional, que finalmente es lo que la hace especial: “Yo te quiero así mi amor tóxico del alma, y aunque nos cueste convivir, contigo yo sí me casaba”, dice en una de sus estrofas.

El nuevo EP del intérprete de 21 años, también cuenta con temas como "Ayayay!", "Mi Chula", "No es justo x él", "Ojalá fuera cierto" y "Anoche me enamoré". Este nuevo material no cuenta con colaboraciones.

Ese tal Christian Nodal haciéndolo bien, like always pic.twitter.com/5fWxEt0feG — i s r a e l (@israeel_hdz) May 29, 2020

Christian Nodal y Kygo sacaron álbum al mismo tiempo. No hay mejor manera de empezar el día. pic.twitter.com/41qY14jyGW — chakaloza3000 (@shagun_pathry) May 29, 2020

Yo llendome a dormir tranquila sabiendo que por fin Christian Nodal saco la cancion de nuestro#AmorToxico pic.twitter.com/9A2iaQR6cb — ♡ (@sofy04_21) May 29, 2020

También podría interesarte: "Esta noche" une a Christian Nodal y Sebastián Yatra