El novio de Belinda podría estar aproximándose a lo que sería el fin de su carrera musical; un problema legal lo mantendría alejado de los escenarios.

MÉXICO.— Christian Nodal se ha mostrado furioso con la compañía Universal Music por no haber llegado a un buen arreglo para la renovación/cancelación de un contrato del que en realidad ya se quería liberar desde hace tiempo.

Esta situación tiene ahora su música en el limbo y, peor aún, tiene al artista en un serio problema legal.

¿Pero por qué creció el problema? A continuación te lo explicamos en cinco puntos claves que te ayudaran a entender sobre el veto que estaría por sufrir el intérprete de "Adiós mi amor".

Te puede interesar: Christian Nodal se deslinda de polémica deforestación en Valle de Guadalupe

Tiene una relación tóxica

1.- Nodal llevaba tiempo expresando sus desacuerdos con la compañía de discos, incluso llegó a decir públicamente que tenía una "relación tóxica".

"Hago música pal corazón, no pa los números ni modas", escribió en su cuenta de Twitter. "No me digan que le meta nitro para sacar música que, por mi parte, todo está listo desde uuuuh. Hay que decirle a la disquera que se ponga las pilas", mencionó en algunos tuits el cantante.

Sigue "atado" a su "relación tóxica"

2.- El intérprete de "Botella tras botella" se sentó a negociar con los representantes de Universal Music, pero no llegó a un acuerdo respecto a la renovación del contrato. Tampoco obtuvo su libertad inmediata.

¿Una traición?

3.- Personal de Christian Nodal anunció prematura e indiscretamente que ya estaba con otra compañía, con la que trabajó su nueva canción. El problema, nos cuentan allegados al artista, es que aún tiene un contrato vigente con Universal Music que está obligado a cumplir y a lo cual se niega.

Te puede interesar: Disquera de Nodal habría congelado sus cuentas por millonarios regalos a Belinda

Disquera ha emitido advertencia contra Christian Nodal

4.- Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, que aglutina a las compañías de discos del país, emitió una carta de advertencia a empresarios y artistas, para que se abstengan de contratar, divulgar, fabricar, distribuir, comercializar, explotar y/o vender cualquier tipo de grabación sonora de Christian Nodal y que todo debe ser consentido por Universal.

La advertencia va para todas las plataformas, como YouTube, Spotify y Amazon, Google, entre muchas más, a televisoras como Azteca y cualquier ventana de difusión de su música, así como a promotoras que lo contraten, como Ocesa y Live Nation.

La carta señala a particulares, como Belinda Peregrín Schüll, prometida de Nodal y quien interviene en el video que su novio realizó con la MS.

"A Belinda Pellegrin para que abstenga de realizar, producir, explotar, promover, comercializar, difundir o grabar cualquier videoclip, videograma, fonograma, grabación sonora con la interpretación como solista y/o conjunta del futuro demandado Christian Nodal".

Nodal será "desinvitado" en varias colaboraciones

5.- Por último, pero no menos importante, cantantes y grupos que lo habían contemplado en sus próximos conciertos y en grabaciones de sus álbumes ahora tienen que “desinvitarlo” y detener cualquier colaboración que haga Nodal de forma independiente hasta que resuelva sus diferencias con su sello discográfico.

¿Su exitosa carrera musical llegó a su fin?

Nodal, de 22 años, comenzó su carrera en 2016; desde su debut, rápidamente se posicionó como uno de los representantes del género regional mexicano más jóvenes y prometedores de la industria musical.

En tan sólo cinco años, ha lanzado cuatro discos, ha recibido premios como el Grammy Latino y el Billboard, y suma millones de suscriptores en su canal de YouTube, pero todo ese éxito podría verse colapsado de no poder arreglar el problema que sostiene con Universal Music.

Te puede interesar: Concierto de Christian Nodal en Mérida pospuesto; el reembolso, en diciembre