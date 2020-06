Christian Nodal lanza un EP muy completo

“Ayayay!” ofrece siete temas

CIUDAD DE MÉXICO.— Christian Nodal sostiene que las nuevas generaciones consumen la música regional mexicana de otra forma, pues prefieren la fusión con diversos géneros como el pop, siempre y cuando se mantenga su esencia.

“Creo que la nueva generación toma las raíces de la música regional mexicana y luego las hace a su modo, es decir, pueden hacer sierreño o banda con pop. Por ejemplo, antes se seguía un concepto único de mariachi, pero ahora las normas no existen”, comenta el intérprete del subgénero mariacheño.

Nodal, de 21 años, acaba de lanzar su nuevo EP “Ayayay!” el cual libera siete cortes musicales que corresponden a una primera mitad de lo que será un álbum completo y en en el que pretende mostrar que es un intérprete polifacético: “Le metimos salsa, baladas, boleros, cumbia y rancheras, viene muy completo este trabajo”.

Uno de sus éxitos fue “Adiós amor” de 2016 en el que refleja el desamor entre una pareja, ahora comenta sobre la evolución de sus líricas: “No me puedo quedar estancado en un estilo, ya compuse sobre 'cortarse las venas', ahora quiero probar por el lado de pasarla bien y agarrar la fiesta porque son situaciones que pasan y lo hago pensando en el público joven aunque no he dejado de escribir canciones profundas”, comentó.

En este nuevo trabajo, el compositor originario de Caborca, Sonora, solo tiene una colaboración con la también joven cantante Ángela Aguilar, hija del cantante y productor Pepe Aguilar: “Personalmente creo que ella es ahora uno de los ídolos más grandes de la música mexicana, que tiene todo para ponerse la bandera y representarnos en el mundo”, expresa el cantante.

Respecto a los elementos de valor que toma en cuenta para llevar a cabo una colaboración musical explica: “Siempre busco colaborar con artistas cuya música me identifique y sepa que se puede hacer una buena mezcla, es lo más importante, más allá de los números y que no sea forzado”.

Por ahora, “Ayayay!” contiene los dos temas lanzados “Amor tóxico” y “Se me olvidó”, pero también se pueden escuchar otros títulos como “Mi Chula”, “Ojalá fuera cierto” y “Anoche me enamoré”.

En “La Voz...”

Nodal es parte de los “coaches” del “reality” “La Voz... México”, que comenzará transmisiones hoy a través de Azteca Uno.

Con el intérprete participan Belinda, Ricardo Montaner y María José. El “reality” tuvo que parar debido a la pandemia del Covid-19.