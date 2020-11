Christian Nodal se inspira en los temas de dolor

Prefiere el desamor

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Aunque Christian Nodal dice estar enamorado eso no le impide cantarle al desamor, asegura que para él es más fácil hablar de rupturas y despecho que derramar miel, pues escribir sobre eso es algo tan íntimo que prefiere guardarlo para los suyos y para su actual pareja, Belinda.

“Para mí es fácil componer de desamor, en mi vida creo que sólo he escrito dos canciones sobre amor porque soy muy entregado y apasionado, así que cuando estoy escribiendo de amor soy muy autocrítico y me pasa que derramo mucha miel y no me gusta”, confesó en entrevista.

Pese a que apenas lleva cuatro años en la escena musical, Nodal dice que parte del éxito del que hoy goza se debe a que ha buscado romper reglas que el regional mexicano tenía.

“Para mí al principio sí era como que si brincarme los límites y las reglas del regional mexicano, desde cómo se tenía que vestir uno, cómo se tenían que hacer los vídeos o de qué se cantaba. Al principio creo que atenté con lo que se hacía y colaborando con personas de otro género. Fue algo arriesgado, sí me dio temor al principio, pero al final creo que el mensaje es que lo que importa es lo que se transmite, amo la música, mezclar sonidos, que las canciones sean distintas a lo que ya están”.

“Ay, ay, ay, yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, ay, ay, no soy una tonta pa' dejarme engañar” son algunas frases que Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan en su nuevo tema “Dime cómo quieres”.

El videoclip se ha colocado en el primer lugar de lo más visto de una plataforma.

Nodal considera que a veces las personas tienen una idea errada de él y piensan que es poco accesible, algo que niega.

“No me gusta estar tan expuesto, a todos en las redes les gusta mostrar su vida y yo soy más aburrido, a mi me gusta estar más relajado, en mi casa, viendo películas, con mi mujer, todo tranquilo, con mi familia, siempre he sido así, nunca he sido de las personas que expone mucho su vida y quizá por eso seguramente algunas personas piensan que soy mam... o que me creo un chin... y la verdad no soy así”, dijo Nodal.

Por su parte, Ángela detalló que no es una tonta y que la vida la ha enseñado a protegerse de quienes han querido lastimarla.

“No soy tonta y nunca he sido. La vida me ha enseñado a protegerme y a cuidarme de la gente que me subestima, uno se equivoca a veces y lo acepto y aprendo de eso, pero siempre trato de alejarme de la gente negativa”, señaló.