Christian Nodal se junta con Ángela Aguilar para cantarle al desamor

Los cantantes acaban de lanzar un dueto que ha desatado la euforia de los fans de ambos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han unido sus voces en un nuevo tema: "Dime como quieres", que como versa la canción, ambos intérpretes comulgan con lo que cantan en dicha melodía.

Nodal declaró que considera que a veces las personas tienen una idea errada de él y quizá hasta piensan que es poco accesible o hasta intolerante, algo que niega, pues dice le gusta ser más reservado y menos extrovertido.

"No me gusta estar tan expuesto, a todos en las redes les gusta mostrar su vida y yo soy más aburrido, a mi me gusta estar más relajado, en mi casa, viendo películas, con mi mujer, todo tranquilo [...]", comentó Nodal en entrevista.

Por su parte, Ángela detalló que al igual que ella canta en el tema, no es una tonta y aunque apenas tiene 17 años, su familia y la vida la ha enseñado a protegerse de aquellos que han querido de alguna manera lastimarla.

"No soy tonta y nunca lo he sido. La vida me ha enseñado a protegerme de las palabras de las personas y a cuidarme de la gente que me subestima [....]", señaló la hija de Pepé Aguilar.