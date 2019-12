Christina Aguilera salda su deuda con los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Se dice que “los años no pasan en vano” y que “santo que no es visto no es venerado” y quizá eso ocurrió con Christina Aguilera, quien anteanoche actuó en el Palacio de los Deportes tras una ausencia de casi dos décadas, la cual le costó que solo llenara el foro a la mitad de su capacidad: 10 mil personas.

Sin embargo, también fue prueba de aquello de que “los verdaderos fans están siempre presentes”, pues a las 10 mil personas que se reunieron en el domo de cobre pareció no importarles si estaba lleno.

La anterior vez que Christina visitó Ciudad de México era una estrella pop en ascenso, con 21 años de edad. Dieciocho años han pasado y con ello ha habido experiencias, crecimiento, madurez y sobre todo tiempo necesario para dejar claro que ya no es aquella adolescente que llamó la atención por su belleza y sus populares bailes.

Ahora, a unos días de cumplir 39 años, es una cantante que no necesita utilizar diminutas prendas para dejar con la boca abierta a todo el que la ve y escucha.

Aguilera llegó al escenario del Palacio de los Deportes a las 20:45 horas para dejar salir al genio de la botella, tras casi dos décadas de mantenerlo alejado del público mexicano. En esta ocasión su voz fue la gran protagonista, la cual entonó los mayores éxitos de su carrera, que se inició en 1998.

Entre el público no hubo adolescentes, sino que se vio sobre todo a mayores de 30 años. “Oh, mi Dios, es fenomenal estar aquí después de recorrer el mundo y poder compartir con ustedes esto que es una celebración. Gracias por estar y ser mi apoyo y cerrar este círculo y estas experiencias, esto es muy especial”, declaró Christina Aguilera luego de interpretar “Bionic”, “Your Body” y “Genie in the Bottle”.

Si bien entre el público se hablaba de que Christina “ya no baila tanto” o “se mueve poco”, lo cierto es que después de unos minutos a nadie parecía importante, pues todo el domo de cobre cantaba, bailaba y recordaba cada éxito de la estadounidense.

Durante los 75 minutos que duró el show, la artista se encargó de recordarle a su público todas la facetas por las que ha pasado, ya que lo mismo cantó temas de su disco “Stripped” como los de “Dirty” o “Can’t Hold Us Down” y también del álbum “Mi reflejo” (cantado en español). Incluso interpretó el bolero “Contigo en la distancia”, que hizo popular Luis Miguel.

Christina dejó claro que es una mujer fuerte y que no solo es una canción de su repertorio (“Fighter”): hizo un tema que aboga por el respeto a la mujer (“Fall in Line”) y mostró imágenes de protestas feministas, además de una entrevista a Cher en que se recuerda que no se necesita de un hombre para llegar a ser alguien.

Antes de terminar su show interpretó los dos temas que la catapultaron como defensora de la comunidad LGBTTI: “Fighter” y “Beautiful”.

