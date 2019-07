Christoph Waltz, confirmado para la nueva película

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El actor austriaco Christoph Waltz volverá como Blofeld para la nueva película del Agente 007, la cual estará dirigida por el director Cary Fukunaga y protagonizada por el inglés Daniel Craig.

Blofeld será interpretado por Waltz de manera consecutiva, pues este personaje apareció en el filme de “Spectre”, estrenado en 2015 y dirigido por Sam Mendes.

La noticia fue dada a conocer en el portal del diario británico “Daily Mail”, donde el columnista Baz Bamigboye escribió que un visitante a los foros de grabación le reveló que el actor de “Inglorious Bastards” fue visto en los estudios Pinewood, pidiendo no esparcir el hecho con la frase: “No me has visto. No estoy aquí”.

Ernst Stavro Blofeld es un personaje de la franquicia, jefe de la organización “Spectre” y uno de los mayores enemigos al que el agente creado por Ian Fleming se ha enfrentado.

La nueva versión de James Bond aún no tiene nombre oficial, pero su elenco estará conformado por Daniel Craig, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Wishaw, Jeffrey Wright, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen y David Dencik.

Jamaica y Londres han sido parte de las locaciones, su estreno está previsto para abril de 2020, y cabe destacar que en mayo pasado durante el rodaje, Daniel Craig se lesionó el tobillo al grabar una peligrosa escena.