Christopher Meloni regresa como Elliot Stabler en "La Ley y el Orden"

Hace casi de 10 años, en 2011, Christopher Meloni se despedía de su icónico personaje Elliot Stabler en la serie “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)”, dejando un vacío en los televidentes.

Este martes, Variety anunció que el actor retomará al detective Stabler para un spin-off de la “Ley y el Orden” para la NBC, la cual tendrá al propio Dick Wolf (creador de la serie) como productor ejecutivo junto a Arthur W. Foney y Peter Jankowsky.

La serie, que contaría con Matt Olmstead como guionista, presentará a Stabler a cargo de la división de crimen organizado de Nueva York, justamente el puesto por el cual dejó la unidad de víctimas especiales y a su compañera Olivia Benson (Mariska Hargitay).

