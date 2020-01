Christopher Tolkien, hijo del autor de "El señor de los anillos" falleció

LONDRES.— Christopher Tolkien, hijo del autor de la saga "El señor de los anillos", el escritor británico J.R.R. Tolkien, ha muerto a los 95 años, anunció la Tolkien Society.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x