Christopher Uckermann cuenta que RBD no le abrió puertas, se las cerró

CIUDAD DE MÉXICO.- Christopher Uckermann reconoce que tras finalizar su etapa en RBD pensó que las cosas le serían más fáciles, pero pronto se dio cuenta de que el éxito en realidad le estaba cerrando puertas.

"Cuando salgo del grupo siento que no tenía los pies en la tierra, no lo digo en egocentrismo, pero como que no estaba muy en lo terrenal, pensaba que todo se me iba a hacer más fácil, pero pasan los años y la vida te aterriza, eso se valora al final del camino y ahora me gusta pasarla bien", explica el actor.