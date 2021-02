Christopher Uckermann revela por qué no se pondrá la vacuna (vídeo)

MÉXICO.- El exRBD Christopher Uckermann aseguró que no se aplicará la vacuna contra el Covid-19 porque, expresó, estos medicamentos podrían ser peor que la enfermedad.

Las declaraciones las realizó para las cámaras de Edén Dorantes: “Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No me voy a vacunar, no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, dijo.

Uckermann cree "en lo natural"

El actor aseguró que prefiere los remedios naturales y que ni él ni su familia recibirán el medicamento.

“Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie de su familia se va a vacunar”, añadió.

De esta manera, comulga con la idea de otros artistas como Paty Navidad y Miguel Bosé que se declararon antivacunas y causaron polémica en medio de la pandemia de Covid-19.

Te puede interesar: María Levy impacta en fotos de Instagram, al natural y sin prejuicios