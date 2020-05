“Chromatica” no convence

El nuevo disco de Lady Gaga, bajo la lupa de un analista

LOS ÁNGELES .— En los 12 años desde que Lady Gaga lanzó su primer álbum, la cantante ha demostrado que sabe cómo crear un gran disco.

“The Fame” era bailable e inteligente. “The Fame Monster” era una aventura épica hacia el lado más oscuro de su mente. “Born This Way” entretejía brillantemente elementos de rock y house con su característico pop. Quizá tuvo un tropiezo con su álbum disco “ARTPOP”, pero mantenía dirección y carácter.

“Joanne” era un conjunto profundo y emotivo de canciones que abrieron camino para el sonido de “A Star Is Born”, un álbum impecable que captura todos los grandes rasgos de Lady Gaga.

Ahora llega “Chromatica”, su sexto álbum de estudio y su regreso al sonido electro dance-pop que la convirtió en una estrella pop con múltiples certificaciones platino en el mundo.

Es un álbum hecho para los clubes nocturnos, aunque en esta pandemia eso es equivalente a bailar solo frente al espejo. Pero en vez de contonear al ritmo del álbum, “querrás mantener un distanciamiento social de él”.

“Chromatica” es una decepción de una de las mejores voces del pop. La producción, que es básica, es el mayor problema del álbum, y el sonido plano no ayuda a darle vida a los temas pesados del álbum como lo logró la artista en el pasado, reseña la agencia AP.

BloodPop es el productor principal y fue cocreador de la mayoría de las canciones del proyecto. Pero hubo otros involucrados incluyendo a Max Martin, Skrillex, Ryan Tedder, Axwell, Sebastian Ingrosso, Justin Tranter, BURNS, Rami Yacoub y Tchami. Demasiados cocineros junto al fogón podrían ser el motivo por el que le falta sabor al álbum, ¿dónde quedó la sal?, ¿dónde quedó la chispa? “Alice”, una de las mejores canciones entre los 16 temas del álbum, tiene a Lady Gaga cantando “My Name Isn’t Alice/But I’ll Keep Looking, I’ll Keep Looking For Wonderland (mi nombre no es Alicia/ pero sigo buscando, sigo buscando el País de las Maravillas)”.

Su búsqueda no se acabará con “Chromatica”, ésta se siente como una versión diluida de la artista creativa que miles aman. En una entrevista para promover el álbum Lady Gaga explicó que “Free Woman” trata sobre un abuso sexual que sufrió y “Rain On Me” se trataba en parte de sus problemas con la bebida.

Los temas son reales, por momentos extremadamente duros y Lady Gaga tiene el mérito de compartir los sentimientos y experiencias de su vida real en su música.

Pero la producción del nuevo álbum no sirve como el mejor vehículo para que afloren esas emociones profundas. Y su interpretación vocal, sorprendentemente plana y poco memorable, tampoco ayuda.

A veces se siente como si la artista ni siquiera estuviera presente. Algunas de las letras también se sienten desganadas. En “Plastic Doll” canta: “I’ve Lived In A Pink Box So Long/I’Am Top Shelf, They Built Me Strong (he vivido en una caja rosada por demasiado tiempo/estoy en lo alto de la repisa, me hicieron fuerte)”.

Lady Gaga tiene mejores resultados en canciones como “Replay”, “911” y “Babylon”, aunque esas canciones se sienten como tracks (sencillos) descartados de “Born This Way”.

Pero la mayoría de “Chromatica” es problemático. El primer sencillo, “Stupid Love”, no es memorable; “Enigma” es predecible, y tener a Ariana Grande en la rítmica pero mediocre “Rain On Me” grita: “Quiero un hit ahora”.

Sin entrar en mucha profundidad, la mejor forma de describir “Chromatica” sería bajo.

Un diseño mexicano

Para la fiesta del lanzamiento de su sexto material discográfico eligió un atuendo muy extravagante al igual que ella.

Y es que esta nueva era se caracteriza por toques punk mezclado con una estética futurista y con mucha propuesta. Pero, lo que más llama la atención es que la prenda que llevó para este importante día es de un diseñador mexicano.

Lady Gaga llevó un atuendo inspirado en la cantante virtual Hatsune Miku, en una sudadera oversized creación de Jonathan Morales de la marca mexicana No Name Studio. En entrevista con el diseñador, Jonathan para El Universal habló de cómo llegó su prenda a una de las celebridades más importantes del mundo: “fue algo muy inesperado ya que llevo mucho tiempo diseñando moda con propuesta alternativa y de pasar de estar en México a enterarte que alguien como Lady Gaga le gustó tu ropa es algo loco. Tuvimos mucha emoción y es algo que me llena de felicidad”.

La sudadera que diseñó Jonathan la presentó recientemente en la edición digital del Mercedes-Benz Fashion Week México City y pertenece a la sublínea de No Name Studio, Redu, que aborda el tema de reciclaje como eje narrativo, así como la implementación de la reestructura y deconstrucción de piezas para su venta: “Redu está hecha para reciclar piezas ya existentes. En vez de tirar todo lo que sobra en el taller, nos enfocamos en reciclar el textil para crear nuevas prendas gracias a esto fue como le pudimos enviar a Gaga un par de prendas”.

Sin embargo, la pregunta más importante aún sigue sin responderse: ¿cómo es que Lady Gaga escogió esta prenda para estrenarla junto con su disco ‘Chromática’? Jonathan Responde, “no hubo una petición como tal, más bien fue una carta de presentación que mi equipo y yo decidimos realizar. Con este ánimo, le mandamos cinco prendas esperando que en un futuro las usara”, explicó el diseñador mexicano.