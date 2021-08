Científicos descubren a Bob Esponja y Patricio Estrella de la vida real

En una expedición en el océano se captó la imagen de una esponja y una estrella de mar; la foto se viralizó.

Bob Esponja y Patricio Estrella son personajes de una caricatura de Nickelodeon, creada por Stephen Hillenburg en 1999, pero se ha especificado que estos personajes están basado en organismo de la vida real, y ahora un científico lo ha comprobado.

A través de una fotografía que se ha hecho viral, se mostró cómo lucen en la vida real Bob Esponja y su mejor amigo Patricio Estrella.

De acuerdo con los científicos, Bob Esponja y Patricio Estrella fueron encontrados por un sumergible lanzado desde el barco Okeanos Explorer, a mil 885 metros bajo la superficie del océano Atlántico mientras realizaban una expedición.

La imagen que capturaron y que circula en las redes sociales se observa una esponja de mar de color amarillo junto a una estrella de tono rosado (como los personajes que habitan en "Fondo de Bikini").

El científico Christopher Mah señaló que tras notar el parecido de la fauna marina con el de la caricatura, no dudó en compartir su hallazgo vía Twitter, e incluso resaltó este detalle en un mensaje que acompañó la curiosa imagen.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP