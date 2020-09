Cinco directores, en la carrera por los Premios Ariel

Celebran la diversidad

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Los cinco cineastas postulados a los Premios Ariel en la categoría de Mejor Película celebraron la diversidad creciente en todos los sentidos en el cine, a la vez que coincidieron en su asombro ante la nominación de sus películas.

“El arte es tolerancia y diversidad y poco a poco el cine mexicano está logrando ser más tolerante y más diverso porque es la suma de muchas miradas”, expresó Julio Hernández (“Cómprame un revólver”) en conferencia en línea.

Kenya Márquez (“Asfixia”), Julio Hernández Cordón (“Cómprame un revólver”), Hari Sama (“Esto no es Berlín”), José María Yázpik (“Polvo”) y Fernando Frías de la Parra (“Ya no estoy aquí”) son los candidatos en la categoría de Mejor Película y, a su vez, en la de Mejor Dirección.

Los Ariel tendrán su resolución el próximo domingo 27 de manera virtual debido a la pandemia.

Las cinco películas cuentan historias que atañen a minorías o relatos que no suelen estar en el cine convencional. Aunque coincidieron en sentirse agradecidos por que sus cintas estén postuladas se mostraron sorprendidos por esta mención tan importante.

“Yo sigo sorprendido. ‘Polvo’ es un caso raro: no tiene corte de cine de autor ni tampoco es comedia de las que funcionan en la taquilla", expresó Yazpik.

Con Yazpik —cuya cinta toca temas como las aspiraciones, el narcotráfico o la vida más allá de la capital mexicana— coincide Hari Sama, quien retrató en “Esto no es Berlín” una parte de su vida que fue relevante y sobre la que cuidó cada detalle en la cinta.

“Desde que estuvo terminada me sorprendió porque no tenía ninguna expectativa: no es estratégica Para mí el cine ha significado un instrumento de comunicación conmigo mismo pero también para comunicarme de manera más eficiente con los demás”, expresó Sama.

Los cinco mostraron que pusieron gran parte de ellos, de su ansia de conocer y mostrar el mundo, y de su voluntad de mejorar la sociedad en las cintas que este año pueden ganar el galardón en los premios más importantes de México.

Frías, por su parte, opinó que un cineasta, además de ser crítico con su contexto debe obtener aprendizajes de su trabajo: “Para poder ser responsables necesitamos también hacer un ejercicio de coherencia. Yo que tengo el privilegio de escoger qué hacer, tengo que mantener eso en mente y trazar una línea concreta. Tener en cuenta también los mensajes y valores hacia dentro”.

Durante el conversatorio, moderado por el productor Jorge Michel Grau, también mostraron sus puntos de vista sobre temas como utilizar a actores profesionales —como en “Polvo” ante las ganas de Yazpik de trabajar en la interpretación— o de actores naturales —como el caso de “Ya no estoy aquí”— por querer visibilizar a cierto sector.

Frías consideró que, dado que quería contar la historia de una tribu urbana (los kolombias) era imprescindible que fueran actores naturales que hubieran tenido a alguien cercano dentro de estos grupos.

“Desde el punto de vista ético, para mí sería impensable hacer esta película con actores profesionales”, detalló el cineasta.

De un vistazo

Les preocupa

Otro tema importante que se abordó en la conferencia virtual fue el recorte al presupuesto. Los cineastas se dicen preocupados porque a menos recursos, menos posibilidad de contar historias diferentes.

En línea

La edición 2020 de los premios modificó su formato presencial. Será transmitido en vivo a través del Facebook de la Academia y por el Canal 22 (el horario está por confirmarse). “Polvo” encabeza las postulaciones.