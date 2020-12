Cinco famosos expuestos en vídeos íntimos, escandalosos

Los famosos han sido el blanco perfecto para convertirse en víctimas de chantaje, extorsión o simplemente para ser expuestos en internet desatando el escándalo y el bochorno en los involucrados.

Expuestos al público

No son pocas las figuras de la fama que han visto vulnerada su intimidad por hackers o "alguien" cercano a ellos que se encargó de difundir contenidos íntimos haciéndoles pasar por un mal rato y exponiéndolos literalmente al desnudo ante el ojo público.

Gabriel Soto

Después de la reciente filtración de un vídeo donde aparece Gabriel Soto sin ropa, siendo "delatado" por los tatuajes de su torso, la petición del actor ha sido por respetar su intimidad.

"No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que eso pasó hace muchos años", dijo en un vídeo compartido en su cuenta de Twitter hoy lunes 21 de diciembre.

Michelle Vieth

Ya en 2005 la actriz Michelle Vieth fue víctima de porno venganza, término empleado en aquel tiempo.

Y es que un día apareció en algunos sitios de internet un vídeo donde se le ve en un momento de intimidad con un hombre a quien no se le aprecia el rostro.

Su expareja

Tras el escándalo y el escarnio del que fue víctima, la actriz en varias ocasiones ha dicho que está segura de que fue su expareja, Héctor Soberón, quien dio a conocer el clip después de editarlo y borrar su identidad y su voz.

Aunque nunca pudo comprobarse la responsabilidad del actor, quien negó todo, Michelle declaró en 2018 estar preparando un documental para hablar del caso y ponerle fin a la polémica que la ha acompañado tantos años.

Ley Olimpia

Desde tiempo recientes, Michelle se ha involucrado activamente con las iniciativas que piden castigar la filtración de contenidos íntimos, como la Ley Olimpia.

Jenni Rivera

La recordada Jenni Rivera no se salvó de este crimen, pues en el año 2008 se filtró en internet un vídeo donde aparece teniendo intimidad con uno de sus compañeros de banda.

¿Quién fue?

Se especuló que fue Edgar Villa, el músico con el que la diva de la banda tuvo un una relación sentimental de un año, quien fue el responsable de filtrar el vídeo.

Con vergüenza, Jenni dio la cara ante la prensa y aseguró que "era madre de familia y se sentía avergonzada, pero no por ello no buscaría al responsable".

David Zepeda

En 2015 el actor David Zepeda fue víctima del ciberacoso luego de que se difundieran fragmentos de un video íntimo en el que aparece tocándose el cuerpo para la cámara.

Tras las especulaciones, el actor admitió que en efecto es él quien aparece en el comprometedor material y aseguró que fue enviado a una expareja hacía ya algunos años.

Grabación antigua

"Es un vídeo viejo, de algunos años atrás y no accedí a esta extorsión y salió a la luz pública. Me siento absolutamente traicionado y no hay nada qué hacer mas que dar la cara", declaró en su momento al periodista Javier Poza.

Zague

En 2018, Luis Roberto Álves Zague, generó polémica por la publicación de un vídeo donde aparece frente a un espejo mostrando su cuerpo.

Ese material se viralizó inmediatamente generando numerosos memes y la palabra "Impresionanti", a manera de burla ante el bochornoso momento que el exfutbolista protagonizó.

El precio, su matrimonio

El comentarista deportivo no ahondó en los detalles, sin embargo se especuló que el vídeo habría sido enviado a una conductora de televisión a quien Zaguinho presuntamente pretendía cortejar.

Lo cierto es que al poco tiempo, su entonces esposa Paola Rojas decidió dar por terminado el matrimonio de años, siendo que ella también fue víctima del escarnio en las redes sociales por el "resbalón" de su esposo.