Cinco películas para ver el Día de San Valentín, con o sin pareja

El 14 de febrero o Día de San Valentín parece ser una ocasión especial para recordar cómo la literatura y el cine, de la mano, han cautivado por igual a lectores como espectadores, brindando clásicos que hoy continúan en el gusto del público.

No importa si se trata de un clásico o bestsellers dirigidos a adolescentes, el romance sigue siendo un tema que cause suspiros, se esté o no en pareja. A continuación te ofrecemos cinco películas para “palomear” este Día de San Valentín:

Orgullo y Prejuicio (2006)

Protagonizada por Keira Knightley (como Elizabeth Bennet), y Matthew Macfadyen (Señor Darcy), esta película basada en la novela de Jane Austen narra la historia de las cinco hermanas Bennet y las peripecias de su madre por conseguirles un marido, ante la imposibilidad de éstas para heredar las propiedades de su padre.

En un baile, la prejuiciosa Lizzy (Elizabeth) conoce al orgulloso señor Darcy y entre ellos surge una serie de desventurados encuentros y desencuentros.

“Orgullo y Prejuicio” es quizá uno de los clásicos románticos que más han hecho suspirar a generaciones, pues muy pocos pueden olvidar esa declaración de Darcy a Lizzy:

“Si sus sentimientos han cambiado, debo decirle que ha embrujado usted mi cuerpo y mi alma y que la amo, la amo y la amo y que ya nada podrá separarme de usted”.

Romeo y Julieta (1996)

Si de clásicos se trata, “Romeo y Julieta” es una de las historias de William Shakespeare que más adaptaciones ha tenido en la gran pantalla.

Sin embargo, una que muchos recuerdan es la adaptación moderna de 1996 con un joven y apuesto Leonardo DiCaprio y una tierna e inocente Claire Danes.

La película sigue el pleito entre las familias Capuleto y Montesco en la ciudad posmoderna de Verona Beach. Un baile de disfraces cruza las miradas de los jóvenes enamorados, cuyo romance desatará varias tragedias en la familia.

Yo, antes de ti (2016)

Basada en la novela escrita por Jojo Moyes, sigue la historia de Louisa Clark (Emilia Clarke), una joven divertida, alegre y alocada joven que consigue un peculiar empleo: cuidar de un joven parapléjico, William Traynor (Sam Claflin).

Lo que surge como un empleo extra, termina convirtiéndose en una misión para Louisa en un intento de demostrarle a William que existen razones para vivir, aún en su condición.

“Yo, antes de ti” es la primera entrega de una trilogía de Jojo Moyes, y aunque aún no se han concretado los planes de una secuela, la adaptación cinematográfica arrancó varias lágrimas a sus espectadores.

A todos los chicos de los que me enamoré (2018)

La primera entrega de esta historia basada en la trilogía literaria de Jenny Han, tuvo su debut en Netflix, convirtiéndose rápidamente en tendencia entre los corazones jóvenes –y no tanto-, gracias al carisma de sus protagonistas Lana Condor (como Lara Jean) y Noah Centineo (Peter Kavinsky).

Se trata de una historia juvenil, en la que las cartas de amor que Lara Jean escribió cuando era más pequeña llegan “por error” a sus destinatarios, dos de los cuales son el exnovio de su hermana mayor y Peter, quien acaba de terminar con su novia.

Para evitar que sus sentimientos se descubran y con ello lastimar a su hermana, Lara Jean acepta el trato de Peter de ser su novia para poner celosa a su ex y volver con ella.

Sí, un “cliché” que no deja de ser divertido y a la vez entretenido en esta historia, cuya tercera entrega “A todos los chicos: Para siempre”, se estrena este viernes 12 de febrero.

Simplemente no te quiere o A él no le gustas tanto (2009)

Esta película de 2009, basada en el libro de Greg Behrendt y Liz Tuccillo (guionistas de “Sex and the City”), sigue la historia de Gigi (Ginnifer Goodwin) y sus dos amigas Beth (Jennifer Aniston) y Janine (Jennifer Connelly).

Mientras Gigi está soltera y vive desventuras buscando al hombre ideal, Beth vive en unión su novio (Ben Affleck) y Janine acaba de iniciar su matrimonio al lado de su novio de la universidad (Bradley Cooper).

La película, al igual que el libro, busca exponer lo complicado de las relaciones de pareja con una primicia: no te autosabotees, pues en el juego del amor, todos somos novatos.

Bonus Track

Existe una gran variedad de opciones para celebrar el 14 de febrero, muchas basadas en libros o inspiradas en ellos.

Ya sea que prefieras un romance intenso hasta el final de sus días como "Diario de una pasión", o romances adolescentes que terminan en tragedia como "Bajo la misma estrella".

También una comedia clásica que no puede faltar en este día es "10 cosas que odio de ti", inspirada en otra obra de Shakespeare "La fierecilla domada".

Este es uno de los trabajos por los que más se recuerda al actor Heath Ledger, antes de convertirse en el inolvidable Joker de Christopher Nolan. Además de dejarnos esta pieza musical:

