Confesión en redes sociales: Ellen Page, ahora Elliot, describe un paso importante

NUEVA YORK (AP).— Elliot Page, quien compitió por un Óscar por su papel protagónico en “Juno” y apareció en “Inception (El origen)” y “The Umbrella Academy”, declaró que es transgénero.

“Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer”, escribió Ellen Page, de 33 años, en sus redes sociales.

El actor nacido en la provincia canadiense de Nueva Escocia, dijo que su decisión de declararse trans, que también conllevó su cambio de nombre, llegó tras un largo recorrido.

“No puedo comenzar a expresar lo que se siente finalmente amar a quien soy lo suficiente como para seguir mi auténtico ser”, escribió.

“Me han inspirado continuamente tantos en la comunidad. Gracias por su valentía, por su generosidad y por trabajar para hacer de este mundo un lugar más inclusivo”, escribió.

“Cuando más me sostengo y acepto por completo quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, agregó Page, quien dijo que sus pronombres son “él” y “ellos”. Firmó su declaración: “Todo mi amor, Elliot”.

Page saltó a la fama con su papel de adolescente embarazada en la película de Jason Reitman de 2007 “Juno”, una actuación que le mereció una postulación al Óscar.

Ha trabajado frecuentemente para llevar a la pantalla personajes LGBTQ, incluyendo en la cinta de 2015 “Freeheld (No sin ella)”, que produjo y protagonizó como pareja de una policía moribunda en Nueva Jersey a quien le han negado prestaciones de jubilación.

El año pasado debutó como director con el documental “There’s Something In The Water”, sobre los daños medioambientales en las comunidades negras.