Del Toro estará en “Tribeca Talks”

Las pláticas se celebrarán del 9 al 20 de junio

NUEVA YORK (EFE).— Una larga lista de actores y directores participarán en las charlas que forman parte del Festival de Cine de Tribeca de este año, que celebra su 20 aniversario, entre ellas Bradley Cooper, Guillermo del Toro, Frances McDormand, Amy Schumer, Robert De Niro y Martin Scorsese.

En los “Tribeca Talks” del festival neoyorquino, que se celebrará del 9 al 20 de junio, Cooper conversará con el cineasta mexicano Guillerno del Toro; la actriz y comediante Amy Schumer hablará con la modelo Emily Ratajkowski, y Shira Haas, conocida por su papel en la exitosa serie “Unorthodox”, dialogará con la intérprete y productora Ali Wentworth.

En las conversaciones dedicadas exclusivamente a directores de cine participarán Doug Liman, responsable de “Edge of Tomorrow” (2014), M. Night Shyamalan, conocido por películas como “The Sixth Sense” y “Unbreakable”, y Gina Prince-Bythewood, directora de “The Secret Life of Bees” y “Beyond the Lights”.

“Este año estamos particularmente orgullosos de que nuevamente podamos reunir a estos talentos para conversaciones en persona mientras debatimos nuevas formas que están adquiriendo nuestro mundo y nuestro negocio”, afirmó en un comunicado de prensa la cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal.

En el certamen de este año también se celebrarán los aniversarios de algunas de las películas más icónicas de Hollywood como el cumpleaños número 25 de “Fargo”, para lo cual se reunirán en una charla el director Joel Cohen con la actriz Frances McDormand y el intérprete Steve Buscemi.

Además, se celebrará el 20 aniversario de “The Royal Tenenbaums”, con la presencia de Alec Baldwin, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Owen Wilson, Anjelica Houston y Danny Glover, mientras que Robert De Niro y Martin Scorsese charlarán sobre la creación de la que se considera una de las obras maestras del séptimo arte: “Raging Bull”.

Asimismo, Tribeca rendirá homenaje con una proyección al primer largometraje de Charlie Chaplin, “The Kid”, que cumple un siglo de creación.

Tras una edición digital en 2020, el Festival de Cine de Tribeca celebrará este año algunos eventos presenciales, además de proyecciones de películas en espacios abiertos en los cinco distritos de Nueva York.