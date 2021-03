Goza en la comodidad de casa 10 películas en línea de Cuevana (vídeos)

MERIDA.- El fin de semana largo está por comenzar hoy viernes 12 de marzo, ya que el lunes 14 será de asueto adelantado por la conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez.

Cine en casa

Debido a la pandemia, que restringe las salidas a sitios recreativos, en el portal www.soho.co se recomienda una serie de 10 películas en línea para disfrutar en la comodidad de la casa un festival cinematográfico.

Bien clasificadas

Aunque no son filmes con espectacular promoción mediática, si cuentan con el aval de Metametric, la página en internet que reúne reseñas de decenas de críticos sobre las cintas, y las clasifica en una escala de 100 puntos, a la mejor.

Cuevana

La siguientes pelis, todas por encima de 70 puntos, se pueden en Cuevana, un sitio web argentino dedicado a la distribución de producciones de cine y televisión a través de la web, que permite bajar películas y series subtituladas en español de forma gratuita.

Cómo se usa

Para emplear Cuevana en la computadora se debe ingresar al sitio oficial de Cuevana y hacer clic en la opción “Dowloadnow”.

Posiblemente, pida descargar la versión Beta para Windows, lo cual hay que aceptar ya que contiene las últimas actualizaciones que los desarrolladores incorporaron en en programa.

La lista de películas en línea

Dibujos animados

Mary and Max (2009). Una película en animación de origen australiano que no tiene nada que envidiarle a las megaproducciones de Pixar.

Es la historia de una niña australiana que se manda cartas con un personaje en Nueva York. Buen humor, dibujos amenos e historia de amor.

Drama

The Station Agent (2003). La primera película de Thomas McCarthy, el director de la también remcomendadísima Win Win, es la historia de un una persona bajita neurótica al que le exaspera la condescendencia del gringo promedio.

McCarthy usted lo puede recordar por el papel Doctor Bob en "La familia de mi novia".

Muy enamorado

Lars and the Real Girl. (2007). Ryan Gosling, que ahora está de moda por "Drive", tiene un problema: que siempre confía en las personas.

Pero, si uno lo piensa bien, no hay película mala en la que actúe el galán?. Acá, por ejemplo, hace un brillante papel: el de un estadounidense ensimismado que se enamora de una muñeca inflable.

Gran nivel

Cold Souls. (2009). Si se identifica con Paul Giamatti. No hay papel suyo que disguste. Y en esta película, que hace de sí mismo, se faja uno de esos papeles de introspección que marcan la carrera de un actor.

Desde el “Im not drinking any Merlot!” en Sideways, Giamatti está al mismo nivel del “Heres Johnny!” de Nicholson y el “Are you talking to me?” de De Niro.

Gran actuación

La Faute à Fidel! (2006). Solo por el papel de la niña la película es buena. Es sobre una familia que se las da de comunista y latinoamericanista en los años setenta en París.

El escepticismo de la niña hacia los pensamientos de sus padres es el escepticismo que debería tener cualquier adulto frente a discursos dogmáticos como este, el comunismo.

Historia de amigos

Somers Town. (2008) Dura una hora y, en los suburbios de Londres, cuenta la historia de dos niños que se hacen amigos, consiguen trabajo, se enamoran de una mujer y se pelean.

La música, de Gavin Clark y Ted Barnes, es hecha exclusivamente para la película. Y bájela: está en Pirate Bay.

Música metalera

Lemmy. (2010). Si usted no es metalero, lo más probable que no se haya visto el documental sobre el peculiar cantante de Motörhead, la banda de metal que revolucionó ese género a punta de subir el volumen como nunca nadie lo había hecho antes.

La vida de Lemmy, además, no se parece en nada a la de Ozzy Osbourne: la de Lemmy es la de un auténtico metalero.

Depresión divertida

Another Year. (2010). La última del director inglés Michael Leigh es sobre una pareja que tiene una amiga depresiva que se reúne con gente deprimida a comer platos no atractivos en un ambiente depresivo, el invierno inglés.

Los encuadres, colores y la música son de trofeo. Ah, y la película no es deprimente: es divertida.

Para reír

Junebug. (2005). Otra película deprimente que, en el fondo, es para sudar de la risa: la historia de una pareja moderna, enamorada y feliz que visita la estancada casa del novio en el Estados Unidos del Tea Party.

Y, con eso, todo se viene abajo. Aunque ese no es el final, fresco: es peor.

Sin discriminación

Terri. (2011). Toda persona con sobrepeso se identifica con esta película, sobre un personaje semejante que anda en pijama por la calle y se encuentra con alguien que, finalmente, no lo discrimina.

Otra vez: película independiente estadounidense, cruda pero divertida. Si le interesa el tema, esta es su película. Ah, bueno: y es con John C. Reilly.

