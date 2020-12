La película ''I’m Your Woman'', en cines y Amazon

Moderniza un drama

LOS ÁNGELES (AP).— La directora Julia Hart no podía dejar de pensar en Tuesday Weld. Acababa de ver el thriller de Michael Mann de 1981 “Thief (Ladrón)” y el personaje de Tuesday, Jessie, se apoderó de ella.

¿A dónde se fue esta mujer con su bebé? ¿Qué le pasaba por la cabeza? De alguna manera, Jessie era sólo la novia. Estaba ahí para incrementar los intereses del personaje principal y desaparecer cuando la acción comienza. Es algo común en el género, como cuando Michael Corleone le cierra la puerta a Kay al final de “The Godfather (El padrino)”.

¿Pero qué pasaría si siguiéramos a la mujer en vez de al hombre?, pensó Julia Hart. No sería una revisión o corrección, simplemente un camino diferente. Y este fue el comienzo de un proceso de un año para crear “I’m Your Woman”, una película enfocada en un ama de casa suburbana que debe fugarse con su bebé cuando su esposo criminal desaparece.

La película, protagonizada por Rachel Brosnahan, se estrena en cines selectos el viernes y estará disponible en Amazon Prime Video el 11 de diciembre.

“No es que quiera que ‘Thief’ se haya enfocado en Jessie”, dijo Julia Hart. “La película era tan buena que no pude dejar de pensar en este personaje y la historia de todas estas mujeres. En estos dramas criminales, aunque las mujeres no eran protagonistas eran personajes increíbles. Eran complejas, imperfectas, interesantes, y eran bien interpretadas y escritas. No tenían su propia película... Eso fue lo que me inspiró a crear a Jean”.

Julia Hart y su esposo, el productor Jordan Horowitz, se pusieron a trabajar en el guión. Y cuando los directivos de Amazon Studios, que quedaron impresionados con su drama “Fast Color”, les preguntaron qué era lo próximo que querían hacer, estaban listos para mostrarles. Tras reunirse con Rachel Brosnahan, Julia supo que había encontrado a su Jean. “Es sencillamente camaleónica”, dijo Julia Hart.

“Y se siente como una mujer real. Pienso que muchas de las mujeres en las películas de los 70 parecían reales, no eran retocadas y arregladas para hacerlas parecer perfectas”.

La estrella de “The Marvelous Mrs. Maisel (La maravillosa Sra. Maisel)” estuvo feliz de sumarse al proyecto. Pese a su éxito, estaba frustrada ante los papeles “unidimensionales” que le ofrecían. Jean era lo contrario de eso.

“Jean es la heroína de acción de una mujer silenciosa, es algo que yo nunca había visto”, dijo Rachel . “Es una visión muy atípica de la maternidad. La maternidad, la mayoría de las veces, no es el viaje perfecto que vemos en Instagram”.

El rodaje iba a ser complicado. Julia Hart, quien ya había dirigido una persecución en autos y una escena en un club nocturno con cientos de actores y extras, se encontró frente a otro desafío al decidir trabajar con bebés de verdad, que en el proceso del rodaje cronológico pasarían de tener 6 a 8 meses.

“Me frustra cómo la gente trata a los bebés como si no fueran personas ni en la vida real ni en el cine, como si estuviera bien tener un bebé de mentira o cuatro bebés diferentes haciendo el mismo personaje”, dijo Hart.

“Sabíamos que el riesgo era grande, pero sentimos que valía la pena. Quisimos comprometernos a hacer del bebé un personaje en la película con el que uno pudiera conectarse y conocer”.

Esto le añadió estrés y restricciones de tiempo al rodaje, pero también belleza y espontaneidad.

“Hubo momentos en los que sucedieron cosas que no habíamos anticipado”, dijo Rachel Brosnahan. “Y eso le dio algo de magia a ciertas escenas”.

Por ejemplo, en una escena de tensión en la que un intruso entra a la casa de Jean y ella debe esconderse en el clóset y hacer una llamada desesperada, el bebé se quedó dormido en sus brazos.

Y aunque Julia Hart está orgullosa de sus escenas de acción, como madre de dos hijos está feliz de haber capturado al bebé durmiendo.

“Lograr que un bebé se duerma en su traje de época, en esta cuna de época y en el momento en que tienes previsto rodar esta escena es como un milagro”, dijo.

Rachel Brosnahan también asumió otro papel en “I’m Your Woman”: de productora. Es algo que deseaba desde hace mucho, y está inmensamente agradecida con Julia Hart y Horowitz por haberle dado la oportunidad.

“Este es sólo un ejemplo, pero la mayoría de las veces uno se presenta en el set como actor sin haber visto la que podría ser la casa donde su personaje ha vivido por 30 años”, dijo Rachel sobre su faceta de productora.

De un vistazo

Mejor trabajo

Rachel Brosnaham estuvo involucrada en todo, desde el desarrollo del guión hasta la búsqueda de locaciones. Cuando llegó a la casa de su personaje, esta vez la conocía y “eso me hizo una mejor actriz”, expresó.

En la lucha

Julia Hart ha pasado la mayor parte de su carrera como cineasta luchando para que el trabajo de la mujer sea valorado.