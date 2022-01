Selena Gómez da voz a Mavis desde hace nueve años

Monstruos divertidos

LOS ÁNGELES (EFE).— Asegura Selena Gómez que, si pudiera elegir, le gustaría “ser invisible por un día” ya que “peca de querer agradar a todo el mundo”, un aspecto en el que se parece a Mavis Drácula, el personaje al que le da voz en la saga “Hotel Transylvania”.

“Peco de querer complacer, de querer que todos estén felices. Algo que también es el objetivo de Mavis, ya que intenta que la familia se mantenga unida y todos se lleven bien”, contó la cantante y actriz en una entrevista por el estreno de la cuarta entrega de la franquicia de dibujos animados.

Después de tres exitosos lanzamientos en cines, los personajes de Hotel Transylvania regresaron ayer con una nueva aventura para toda la familia que estará disponible en todo el mundo a través de la plataforma Amazon Prime.

La cantante lleva casi diez años dando voz a la protagonista de la saga animada, que cuenta con un elenco en el que también figuran Andy Samberg, Kathryn Hahn y Steve Buscemi.

“Cada película ha sido para mí un desafío, porque he seguido creciendo y mi voz también ha ido cambiando, recuerda. Siempre que volvía al estudio necesitaba grabar varias tomas y mantener la voz aguda”.

Dentro del competitivo y variado mundo de la animación, este título de Sony Pictures Animation, que retoma personajes clásicos del mundo de terror como Drácula y el monstruo de Frankenstein y los convierte en protagonistas de aventuras para los más pequeños, ha conseguido hacerse un lugar en Hollywood.

Desde su estreno en 2012, “Hotel Transylvania” y sus dos secuelas —lanzadas en 2015 y 2018— han ingresado más de mil millones de dólares y mantienen a un público fiel, algo cada vez más complicado en la industria cinematográfica.

Muestra del paso de tiempo es que la actriz, que debutó en la franquicia con 20 años y ahora tiene 29, es ahora una de las productoras de la cuarta película, cuyo título completo es “Hotel Transylvania: Transformania”.

En la nueva cinta, los protagonistas descubren un invento que convierte a los humanos en monstruos y a los monstruos en humanos, por lo que Drácula y sus amigos se transforman en personas mientras el marido de Mavid, Johnny (Andy Samberg), disfruta de su nueva vida como monstruo.

Cuando la máquina deja de funcionar, Mavis recorre el mundo para buscar una solución que deshaga el cambio antes de que sea demasiado tarde.

“Es divertido ofrecer también un poco de humor para los adultos y hacer que todos disfruten”, destaca Selena sobre el posible “secreto” del éxito de la franquicia.

De un vistazo

Exitosa carrera

“Hotel Transylvania” no es la única producción que Selena Gómez protagoniza con gran popularidad. “Selena + Chef”, el programa de cocina que estrenó en 2020, prepara ya su cuarta temporada en HBO Max, y la comedia de Hulu, “Only Murders In The Building”, estrenará una segunda tanda de episodios después de que la primera haya recibido este año postulaciones a los Globos de Oro, los Critic’s Choice y los premios del Sindicato de Actores de Hollywood.

Ama trabajar

La joven artista asegura que le encanta su trabajo. Está en los escenarios desde los siete años y piensa estar así mucho tiempo.