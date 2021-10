LONDRES.— Zendaya y Timothee Chalamet fueron la sensación en la alfombra roja de la premiere de la película “Dune” en el Festival de Cine de Londres.

Ambos actores comparten créditos con Jason Momoa y Rebecca Ferguson, quienes también causaron furor en el evento de cine.

La producción corre a cargo de los estudios Warner y es una de las apuestas fuertes de los estudios para posicionarse en el gusto del público luego de una larga espera por la pandemia por Covid-19 en el mundo.

Como ocurrió anteayer, Zendaya nuevamente cautivo en el evento, ahora con un vestido en color blanco, largo, con manga larga en el brazo izquierdo, el otro brazo descubierto y con adornos en la parte del pecho.

La altura de la joven le ayuda bastante para lucir todo tipo de atuendos, en este caso, el vestido es una creación del diseñador Rick Owens FW 21.

La protagonista de la película llegó con un guante negro en su brazo descubierto y una vez que entró a la sala se lo quitó para mostrar un juego de piezas de Vulgari. La película de ciencia ficción de 2021, es dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth, Jon Spaihts y el propio director.

Varios países involucrados

Es una coproducción internacional de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Hungría y constituye la primera entrega de dos películas basadas en la novela homónima de 1965 de Frank Herbert.

“Dune” es una historia heroica de un duque en ascenso, luchas de poder intergalácticas, una especie preciosa y gusanos espaciales letales, y ha inspirado y superado a algunos de los mejores cineastas.

Chalamet interpreta al joven héroe, Paul Atreides, que está siendo preparado para liderar cuando su familia se entera de que deben gobernar y proteger el hostil planeta desértico Arrakis, hogar del recurso más valioso del universo.

El director Denis Villeneuve dijo en una reciente entrevista que el mayor desafío, bromeó, fue “lidiar y dominar” el pelo de Chalamet “porque está vivo”.

En realidad, lo más complicado fue encontrar un equilibrio entre hacer una película para los fanáticos acérrimos de “Dune”, como lo son él y el compositor Hans Zimmer, y aquellos que no saben nada al respecto.

Zendaya tiene un papel más pequeño en la película, en términos de tiempo en pantalla y días en el set de rodaje, pero su personaje se volverá más central si se llega a dar una secuela.

Por reminiscencia de su yo joven, adolescente, Denis quiso que esta película fuera para todo público: “Mis otras películas se clasificaron como C, por la violencia. Esta la quise hacer más accesible, también para una audiencia más joven que tendría la misma edad que yo cuando descubrí el libro. Es un libro que me tocó profundamente, me habló en mis años de adolescencia. Mi sueño era hacer una película que inspirara para que esos jóvenes leyeran el libro”, dijo en una entrevista.

De un vistazo

En cines y en línea

“Dune” se estrenará el 22 de octubre simultáneamente en cines y en la plataforma HBO Max, como todas las películas de Warner Bros. en 2021, aunque Denis Villeneuve espera que el público busque la experiencia cinematográfica si resulta seguro hacerlo en estos tiempos de pandemia.