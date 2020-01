Claudia Lizaldi no teme a que le llamen "loca" por apoyar rifa de AMLO

View this post on Instagram

Nunca te calles, que te digan mil veces estupida, loca, que te insulten, que te tiren piedras, que te quieran muda, que se atrevan a juzgarte y que te odien si quieren, pero no te calles. La vida no la viven más bonito los que se callan, no. Insúltame y vuelve a hacerlo, jamás lograrás que calle, porque no tengo miedo a ser y a hacer lo que me toca, no tengo miedo a que no estés de acuerdo conmigo, aprendí lo más importante en esta vida a ser yo y amar lo que me sobra, lo que me falta y seguir, y amar así, y bailar así y sonreír siempre así, se llama libertad y nadie te la va a venir a regalar, esa es una victoria personal tras un millón de batallas en silencio contigo, no pertenezcas, no hagas lo que hacen todos, no seas parte de un colectivo enfermo, ve y baila tu locura, sonríe y sigue, siempre así, siempre tú.