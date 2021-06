Claudia Martin borra rastros de su esposo y lanza indirectas a Maite (fotos)

Ya nada queda del amor entre la protagonista de Televisa, Claudia Martin, y el productor de Sale el Sol, Andrés Tovar.

Tovar confirmó que en efecto, pese a que se casó en 2019 con la actriz, llevan varios meses separados y esperan que su divorcio se de en los mejores términos y en armonía.

Separados hace tiempo...

Ana María Alvarado, presentadora de televisión en Sale el Sol y colaboradora de la reina de la radio, Maxine Woodside en Grupo Fórmula, se sinceró con la audiencia y aseguró que desde hace algunas semanas vio al productor bastante triste.

"Empezaron los rumores de si hay problemas entre Andrés Tovar y su esposa Claudia Martin. Está confirmado que están separados desde hace tiempo. Le hablé a Andrés, para preguntarle y en efecto están separados desde hace tiempo", reiteró la conductora.

¿Por la pandemia?

No obstante, Ana María Alvarado aseguró en la emisión de ayer martes 1 de junio de “Todo para la Mujer” que la ruptura de Andrés Tovar y Claudia Martin se dio por cuestiones de la convivencia en pareja y no por una tercera en discordia.

“Se separaron. La pandemia. Estragos de la pandemia, hubo cosas en las que no se pusieron de acuerdo, me imagino, pero están diciendo que hubo una tercera en discordia y me dice Andrés que no es así, que están culpando a Maite Perroni pero que para nada. Fueron dilemas de pareja, lo decidieron amorosamente, en conjunto, están en buenos términos”.

También lee: Maite Perroni, la tercera en discordia entre Andrés Tovar y Claudia Martin

Claudia borra todo rastro

Y a pesar de que el productor Andrés Tovar aseguró que la separación de Claudia Martin se dio en los mejores términos, la realidad es otra.

La actriz ya eliminó todas las fotografías en las que aparecía con su todavía esposo en las redes sociales y dejó de seguir, según dio a conocer Joel O’farrill en la emisión de Fórmula Espectacular.

“Esta madrugada, luego de la portada publicada, observaba la red social de Instagram de Claudia y veía que las fotografías en donde aparecía con Andrés Tovar ya las borró y ya no lo sigue”. agregó, según se citó en radioformula.com.mx.

Claudia Martín borró hasta las fotos del matrimonio en Instagram 😳😳😳 — Caridad (@Carisanz) June 2, 2021

Reacción de Claudia

Después del escándalo en el que se reveló que Maite Perroni le fue infiel a Koko Stambuk con el esposo de Claudia Martín, la actriz respondió contundente.

Como se informó en yucatan.com.mx, hace unos días se dio a conocer la separación de Maite, pero la realidad de la separación se debió a que la exRBD le habría sido infiel a su novio con el productor de “Sale el Sol”, quien está casado con Claudia Martín.

Andrés Tovar aseguró que terminó su relación en buenos términos, pero ya comenzaron las posibles indirectas 😨💔 https://t.co/88MZu1hxve — Unicable (@UnicableOficial) June 2, 2021

Indirectas muy directas de Claudia

Claudia reaccionó a la infidelidad de su esposo con Maite, por medio de sus redes sociales, publicó algunas fotos con frases que sin duda, eran indirectas tanto para Andrés como para Maite, y confirmó que sí le pusieron el cuerno, citó Vox Populi Noticias.

“La intuición no se equivoca”, fue una de las imágenes que compartió la actriz. Así como “Los actos siempre tendrán la última palabra”, las cuales con esas palabras es obvio que confirman lo ocurrido.

"Fuego ardiente"

También compartió una imagen que podría relacionarse con lo que está pasando, pues fue una foto de su personaje en “Fuego ardiente” y escribió: “Martina, harta de que le mientan en su propia casa”.

Y otros mensajes más en Twitter e Instagram que parecen indicar que Claudia ya conoce toda la verdad de la traición de su esposo, en la que la manzana de la discordia sería Maite Perroni.