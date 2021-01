Clausuran albergue donde maltrataron a abuela de Thalía

La casa de retiro en donde fue maltratada la abuela de Thalía y Laura Zapata, Eva Mange, fue suspendida.

El inmueble Le Grand Senior Living fue asegurado después de una inspección al interior de las instalaciones, realizada por las autoridades del gobierno del Estado de México.

Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex @SaludEdomex @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos. pic.twitter.com/066MjMHRAs

El inmueble ubicado en Huixquilucan, Estado de México, fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y suspendido totalmente por el Gobierno del Estado de México, durante la tarde del pasado 26 de enero.

De acuerdo con lo relatado por la actriz Laura Zapata en redes sociales, la inspección del inmueble comenzó durante el mediodía del 26 de enero: “Se está practicando en este momento, aquí en la residencia donde estamos, una inspección con las diferentes dependencias de Gobierno que deben atender el tema”, tuiteó la actriz.

Y ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me hablo diciéndome que si le pasaba algo a su mamá que estaba en este Asilo, me metía a la cárcel 😳😳😳 es tener los cables cruzados. Yo que tengo que ver en las irregularidades existentes en el lugar, q lo llevaron a esto? pic.twitter.com/KzILjfJjGq