CNBLUE logra 5.5 millones de reproducciones, bajo la sobra del Covid-19

A través de redes sociales, los integrantes de CNBLUE confirmaron a sus seguidores que se encuentran libres de Covid-19, luego de que un posible contacto con un positivo alertara a sus seguidoras conocidas como Boice.

Lee Jung Shin, el guitarrista del grupo, confirmó a través de un mensaje que su prueba dio negativo, pero pidió a sus seguidores seguir cuidándose con las medidas preventivas y usar el cubrebocas.

여러분 검사결과 나왔습니다 Negative 입니다~ 그래도 조심해야죠! 여러분도 마스크 꼭 잘끼세요!!! 제발요~! 굿나잇 — 이정신 (@MentalShin) November 30, 2020

Del mismo modo, el líder de grupo y vocalista principal Jung Yong Hwa informó que el resultado negativo “es por todos” y lamentó haber preocupado a sus seguidores.

결과 음성입니다 여러분~~ 걱정 끼쳐드려 죄송해요! 🙏🙏 다른 동료분들 스텝분들도 다 이상없기를 바랍니다! — 정용화 (@JYHeffect) November 30, 2020

“Espero que todos los colegas y el Staff también se encuentren bien”, señaló en su mensaje el cantautor.

CNBLUE: del escándalo al éxito en su ''comeback''

CNBLUE actualmente se encuentra en la promoción de su nuevo álbum “Re-Code”, que marca su regreso después de cuatro años de ausencia, en los que sus integrantes cumplieron su servicio militar y otros compromisos laborales en televisión y como solistas.

La banda veterana de K-Pop, que hizo su debut en 2009, tuvo que despedirse de uno de sus integrantes –Lee Jong Hyun-, luego de un escándalo por el presunto acoso a una youtuber.

Aunque la salida de su compañero sí afectó al grupo, Yong Hwa informó que después de hablar con el resto de sus compañeros Jung Shin y Kang Min Hyuk, decidieron continuar con el grupo “para mantener el nombre de CNBLUE y por el compromiso que tenemos con ustedes, Boice”.

El vídeoclip de “Then, Now, and Forever”, la carta presentación de este nuevo álbum, sumó cinco millones de reproducciones en YouTube en tan solo una semana, lo que se considera un éxito para un grupo musical dedicado a la balada, el pop y pop-rock, con canciones que corren a cuenta del propio Yong Hwa.