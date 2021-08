"Cobra Kai" cuarta temporada: fecha de estreno y qué esperar de la serie

El año concluirá con una feroz batalla en el torneo All Valley para determinar finalmente cuál es el mejor dojo: ¿Miyagi-Do o Cobra Kai? Las apuestas cierran el 18 de diciembre próximo cuando se estrene la cuarta temporada de “Cobra Kai”, la serie que Netflix recuperó de YouTube Red.

Netflix presentó el primer tráiler en el que se anticipa que los estudiantes de ambos dojos están listos para demostrar su ferocidad en el torneo de Karate, para determinar cuál es el dojo que deberá prevalecer en All Valley.

Cabe recordar que en la tercera temporada se vivió un tumulto de emociones, ya que se desveló al verdadero villano: John Krese, cuyas intenciones de convertir a los confundidos y problemáticos adolescentes en luchadores sin corazón ni escrúpulos; llevó a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) a lo impensable: unir fuerzas.

Ahora serán sus pupilos Miguel (Xolo Maridueña) y Samantha (Mary Mouser), quienes deberán derrotar a Robby (Tanner Buchanan) y Tory (Peyton List), para lograr que Cobra Kai con Krese al frente cierre sus puertas.

No obstante, como también ya anticipó la plataforma de streaming, la batalla no será el único obstáculo que deberán enfrentar los protagonistas de la historia original de “Karate Kid”, pues a la cuarta temporada llega también Terry Silver, un villano aún más despiadado que Krese y el original Cobra Kai.

"Un hombre que no puede estar de pie no puede pelear, un hombre que no puede respirar no puede pelear, un hombre que no puede ver no puede pelear. Situaciones extremas requieren medidas extremas", se escucha en el vídeo mientras Silver aparece de espaldas; en el primer vistazo de la cuarta temporada, presentada en mayo pasado.