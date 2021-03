Colabora con Ha-Ash

El dueto MyA promociona el tema “Fuiste mía”

El dueto argentino MyA, integrado por Maxi Espíndola y Agus Bernasconi, se encuentra en plena promoción del sencillo “Fuiste mía” que grabó con Ha-Ash.

Maxi y Agus se dijeron contentos de compartir con las cantantes a las que admiran y siguen desde hace mucho tiempo.

“Tener la posibilidad de contar con ellas en esta canción fue una sorpresa muy grande para nosotros, así que estamos felices”, señalaron.

El grupo que con su sencillo “Te olvidaré” al lado de Pedro Capó superó los 132 millones de reproducciones de audio y vídeo en Argentina y que en México fue uno de los Virales 50 de Spotify, se dijeron felices por el camino que han recorrido en cuatro años y medio como MyA.

“Seguimos haciendo música y ahora estamos promocionando ‘Fuiste mía’ junto a Ha-Ash. La gente está recibiendo muy bien la canción”, expresaron.

Los jóvenes compartieron que trabajar con las hermanas Hanna y Ashley fue increíble a pesar de que no han tenido la suerte de conocerse personalmente pues, de hecho, trabajaron a distancia: ellos desde Buenos Aires y ellas en Houston.

“Con todo el tema de la pandemia y lo que estamos viviendo fue un poco complicado el hecho de hacer el encuentro personal y poder conversar con ellas, pero sí estuvimos charlando mucho por WhatsApp, analizando desde que nació la canción, la estructura y los arreglos vocales”, indicaron.

Recordaron que ya tenían varios meses de querer hacer algo con ellas, y que a través de Sony pudieron tener un acercamiento: “Sentimos que este era el tema indicado y a través de Sony se la enviamos y esperamos ansiosos su respuesta que por suerte fue muy positiva”.

La canción, una balada romántica, describe el dolor por el que pasa una persona tras perder a su gran amor por malas decisiones.

“Las canciones de MyA son bien románticas, siempre hemos tenido canciones con mucho contenido en cuanto al amor y desamor. Nos es bastante orgánico escribir por ese lado, siento que es lo que más emociones y fibras tocan”, señalaron.

“La verdad es que creo que esta canción viene a poner un poquito de frío con una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, que es música un poco más arriba, pero creo que a todos en nuestra vida nos hace falta la balada”.

Compartieron que extrañan los escenarios pues es como la cerecita del postre de lo que es su trabajo. “Estar con la gente en vivo, ver cómo cantan nuestras canciones y esa fuerza que te transmiten, la verdad que se extraña muchísimo. Realmente estamos con muchas ganas de que vuelvan los shows en vivo para poder tocar y encontrarnos con la gente”.

Los músicos recordaron que la pandemia los agarró en Buenos Aires y no pudieron estar con su familia de Tucumán y Córdoba. “Emocionalmente creo que a todos nos pegó un poco. El hecho de estar encerrados, nos hizo reflexionar un poco más sobre la vida, los momentos, sobre las pequeñas cosas a las que uno no les daba valor. El hecho de no poder viajar y ver a nuestras familias, no tener ese abrazo familiar fue bastante duro”.

El grupo ha realizado colaboraciones con Abraham Mateo y Feid, Leslie Grace, DVICIO y Mau y Ricky, comentaron que les gustaría colaborar con artistas mexicanos como Carlos Rivera. “Hay muchos artistas que nos gustan y ojalá podamos compartir música”.— IVAN CANUL EK