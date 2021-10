Coldplay llega a México en 2022 con gira "sostenible"; Fechas y boletos

Coldplay anuncia un gira mundial "sostenible" para 2022.

MÉXICO.— Coldplay anunció que hará una gira mundial en 2022, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, "Music of the Spheres", basándose en un modelo sostenible que, según aseguran, reducirá en un 50 % las emisiones de CO2.

La banda inglesa comunicó que no darían conciertos hasta que encontraran un modelo ecológico para hacerlo, pero al parecer ya están listos para salir de gira por varias partes del mundo como México.

Los países contemplado son Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil. Comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará en Río de Janeiro (Brasil) el 10 de septiembre.

Coldplay vuelve a México en 2022

La banda liderada por Chris Martin anunció que ofrecerá tres conciertos en México como parte de su gira "Music of the Spheres". Los estados afortunados en recibir a Coldplay será la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con la publicación hecha en su cuenta de Instagram, las fechas de los conciertos en el país serán:

El 25 de marzo en el Estadio BBVA en Monterrey

El 29 de marzo en el Akron de Guadalajara

El 3 de abril en el Foro Sol, en la CDMX.



¿Cuándo será la venta de boletos para el concierto de Coldplay?

La preventa exclusiva para todos los tarjetahabientes Citibanamex comenzará el martes 19 de octubre a las 11:00 AM y termina a la medianoche del miércoles 20 de octubre.

La venta de boletos para el público en general empieza el jueves 21 de octubre, a las 11.00 AM en www.ticketmaster.com.mx.

Cabe destacar que el 15 de octubre será el lanzamiento de su noveno álbum de estudio "Music of the Spheres", del que ya se han dado a conocer sencillos como "My Universe", "Higher Power" y "Coloratura".

Tras el anunció de su próxima llegada a México en el 2022, las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y a través de la etiqueta #ForoSol, #Banamex y #Coldplay en México las reacciones y memes "inundaron" la red social.

Ya se están comprando los boletos del Avión para ir a ver a @coldplay al #ForoSol 2022 🎉🎶💥🙌🏾❤️🌈🌸🔥 pic.twitter.com/zfu4RiV1PZ — Paula Simona (@UrsulaBethManzo) October 14, 2021

Nadie:

Yo después de ver cómo Coldplay transmitió el anuncio del World Tour en México 🇲🇽:



-yeshadows★ pic.twitter.com/vh0MhgqEZf — Idioma Coldplay 👽📻 (@IdiomaColdplay) October 13, 2021

¿Toy soñando? 🥺 Con estas noticias sí da gusto despertar. ☺️ Coldplay viene a México, ¿quién más los quiere ver? #MOTSWT pic.twitter.com/PpzfgdmUzX — Animal MX (@AnimalMX) October 14, 2021

yo explicándole a mi mamá que Coldplay regresa Mexico después de 6 años y porque es importante que tenga la tarjeta de la preventa de boletos / mi mamá pic.twitter.com/2JBBZWD0ge — ʀen 🧚🏻‍♀️ (@renbertheau) October 14, 2021